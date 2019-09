Az internet Frankenstein-szörnye felemészti önmagát

Mi köti össze a texasi El Pasót a kaliforniai San Diegót és az új-zélandi Christchurchöt? Az egyik kapocs, hogy idén mindhárom városban volt tömegmészárlás, a másik viszont az, hogy az elkövetők minden esetben szorosan kötődtek a szélsőségesen szólásszabadság-párti 8chan nevű online fórumhoz. Ahhoz a jelenleg nem elérhető oldalhoz, aminek még az internet segglyukaként emlegetett 4channél is sokkal rosszabb a hírneve, és ami a történtek miatt jelenleg nem is elérhető. Az 8chan egy üvegcsontú srác álmának indult, de végül a radikális szélsőjobboldal jelképe lett belőle.

Ez a támadás egy válaszcsapás Texas latinók általi megszállására. A felbujtó nem én vagyok, hanem ők, én egyszerűen csak védem a hazámat a kulturális és etnikai kicserélődéssel fenyegető inváziótól. A latinók egy puccs eszközévé akarják változtatni Texast, ez pedig csak gyorsítani fogja az ország széthullását.

– írta kiáltványában a 21 éves Patrick Crusius, aki nem sokkal azelőtt tette közzé az írást az interneten, hogy tüzet nyitott volna egy El Pasó-i Walmartban augusztus 3-án.

Nem ez volt az első eset idén, hogy egy tömeggyilkos invázióra hivatkozva kezdett mészárlásba: pontosan ez volt a Crusius által is hivatkozott, az új-zélandi Christchurch városában gyilkoló Brenton Tarrant motivációja is (igaz, ő a latinók helyett a muszlimokat kiáltotta ki főellenségnek), és a San Diegó-i zsinagógában áprilisban lövöldöző John Earnest is hasonló gondolatokat fogalmazott meg.

Mindegyik elkövető az 8chan nevű anonim internetes fórumon jelentette be, hogy ölni fog, és mindhárman rendszeres látogatói voltak az oldalnak.

A fórum reputációja a tömegmészárlásokat megelőzően sem volt túl fényes, az El Pasó-i támadást követően azonban annyira felerősödtek a megszüntetését követelő hangok, hogy a CloudFlare bejelentette, nem szolgáltat tovább az 8channek.

Azóta a Fülöp-szigeteki rendőrség is elkezdett nyomozni az oldalon korábban megjelent tartalmak miatt, az amerikai kongresszus beidézte az oldal tulajdonosát, Jim Watkinst. Az 8chan ez utóbbi miatt jelenleg hivatalosan nem is elérhető, de a meghallgatás alapján nincs kizárva, hogy hamarosan ismét működni fog majd – azt viszont nem tudni, hogy pontosan hogyan. Az oldal ellehetetlenítése nem logikátlan lépés, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a megoldás, a probléma ugyanis mostanra sokkal komplexebb annál, hogy egy internetes oldal legyen a bűnbak.

Fotó: The Goldwater / youtube Jim Watkins, a 8chan tulajdonosa beszél az új-zélandi támadásról

Moar szabadság!

Ahhoz, hogy megértsük, miről is van szó pontosan, először érdemes visszamenni kicsit az időben, egészen 2013 októberéig, amikor a 19 éves amerikai Fredrick Brennanben pszichedelikus gombáktól hajtva elkezdte fejleszteni az 8chan nevű anonim fórumot. Brennan a magyarul üvegcsontúságnak nevezett ritka betegséggel, osteogenezis imperfectával született, és vidéken nőtt fel, így nem volt meglepő, hogy már gyerekkorában is az internet, és a videójátékok jelentették számára a világra nyíló ablakot.

Az ún. imageboardokkal, vagyis a kép alapú online fórumokkal is a játékok miatt találkozott először: miután a 4chan egyik legismertebb alfórumának, a /b/-nek a tagjai lerohantak egy általa gyakran látogatott, a Sonic Adventures 2-vel foglalkozó fórumot, a 12 éves Brennan hamar maga is rendszeres látogatójává vált az oldalnak. Miután apja állami gondozásba adta őt és a bátyját, a fiú egyre több időt töltött a 4chanen, amikor pedig 18 évesen elkezdett programozóként dolgozni, már teljesen beszippantotta őt az imageboardok világa.

Brennan a 4chan mellett több kevésbé ismert fórumot is látogatott – sőt, a szűz férfiaknak létrehozott Wizardchannek egy darabig a tulajdonosa is volt, de kiszállt a bizniszből, miután egy rajongójával elvesztette a szüzességét. Ebben az időszakban azonban egyre kevésbé volt megelégedve a 4channel, és annak atyjával, Christopher "moot" Poole-lal. Poole és a 4chan ekkoriban már bőven mainstreamnek számítottak, de

a totálisan lecsupaszított kezelőfelület,

a teljes szabályozatlanság,

a rengeteg belsős poén,

és az átlagemberek számára megbotránkoztató tartalom

azért így is segített kordában tartani az oldal látogatószámát.

A vadnyugatra emlékeztető fórumnak ugyanakkor megvolt a seriffje: Poole a látszat ellenére időnként elég keményen moderálta az oldalt, Brennan pedig úgy érezte, hogy túl nagy hatalom van a kezében, így nekilátott egy olyan rivális megalkotásának, ami tényleg a felhasználók kezébe adja a gyeplőt.

Rise up, gamers!

A legfontosabb az volt számomra, hogy bármi áron letaszítsam mootot a trónról. Utólag ez nagyon furcsa, nem is tudom megmondani miért, de akkor az volt bennem, hogy az enyém kell, hogy legyen a világ legnépszerűbb imageboardja, és bármit hajlandó voltam megtenni ezért.

– mondta Brennan később erről az időszakról, ez pedig a két oldal közti legnagyobb különbségben, a felhasználók által létrehozható alfórumokban is megmutatkozott.

4chanen egy rakás alfórum van a már említett teljesen véletlenszerű dolgokkal foglalkozó /b/-től az animékre és mangákra fókuszáló /a/-n keresztül a videójátékos /v/-ig, de ezek az oldalhoz tartoznak, a felhasználók csak azt dönthetik el, hogy éppen melyik érdekli őket. Az 8chanen ezzel szemben akárki hozhatott létre új alfórumokat bármilyen témában, az oldalon pedig egyetlen gumiszabály létezett, melynek értelmében

nem lehet semmi olyat posztolni, kérni, vagy linkelni, ami illegális az Egyesült Államokban, és nem lehet olyan alfórumokat létrehozni, a melyek kizárólagos célja az ilyen tartalmak terjesztése.

Ezek papíron elég jól hangzó dolgok voltak a szólásszabadságot egyébként is tágan értelmező chan-kultúrában, de az első pár hónapban így sem érdekelt szinte senkit az egész, csak pár külföldi közösség tette át a székhelyét az 8chanre. Brennan nem adta fel az álmát, folyamatosan dolgozott az oldal tökéletesítésén, ennek pedig 2014-ben, a GamerGate-botrány kirobbanása után meg is lett az eredménye.

A gémervilág eddigi talán legnagyobb balhéjában a játékosok, a játékiparban tevékenykedő feministák és a szaksajtó esett egymásnak, ez pedig a Twitteres hashtagekből hamar akkora jelenséggé nőtte ki magát, hogy a legnagyobb lapok is ezzel foglalkoztak a címlapjukon. A botrány kirobbanásában elég nagy szerepet játszott a 4chan is, aminek ezzel szinte egy időben kellett megküzdenie az azóta Fappening néven elhíresült esettel, melyben több száz celeb meztelen képei kerültek ki az internetre.

A két eset közül egyértelműen a GamerGate okozott nagyobb problémát: hiába volt részben igaza a felháborodott gémereknek, a mozgalom aktivistái túltolták a nőgyűlöletet, nem voltak ritkák a halálos fenyegetések, és a 4chanen szerveződő zaklatókampányok sem. Ennek fényében nem volt meglepő, hogy moot lépett, és letiltotta a GamerGate-et a 4chanről. A fórum felhasználóinak jelentős része erre rögtön azzal vádolta meg, hogy elárulta az oldal szellemiségét.

Miért éppen Namíbia?

Ezek az emberek hamar ott is hagyták a 4chant, Brennan pedig boldogan adta meg nekik azt, amire vágytak:

egy olyan platformot, ami nemhogy engedélyezte a GamerGate-ről szóló beszélgetést, hanem oda is állt a mozgalom mellé.

Az 8chan gyakorlatilag mindent engedélyezett a gyerekpornótól kezdve a 4chanen tiltott doxxolásig, vagyis az emberek személyes adatainak kiszivárogtatásáig. Ez utóbbihoz kapcsolódik az 8chan leghírhedtebb boardja, a /baphomet/ is, aminek közössége az adatok kiteregetése mellett gyakran hívta rá a rendőrséget, vagy akár kommandósokat bárkire, akivel összetűzésbe kerültek.

Ezt már csak azért is fontos kiemelni, mert ugyan a GamerGate-mozgalom mindig tagadta, hogy együttműködnének a tevékenységüket gyomorforgatóan erőszakos tartalmakkal elkendőző alfórummal, mégis elég nagy volt az átfedés a célpontjaik között. A /baphomet/ mellett itt érdemes még megemlíteni

a /qanon/-t, ami a szintén 4chanről átköltöző Q-nak, meg az ő egészen elképesztő, világméretű összeesküvésének adott otthont,

a /namibia/-t, ahol egy csomó fehér felsőbbrendűséget hirdető arc azt találta ki, hogy kolonizálni fogják Namíbiát, ahol majd a nemzetiszocializmus értékeinek megfelelően élhetnek, ennek érdekében pedig tényleg küldtek is felderítőket az országba (erről az egészről annak idején a Vice írt is egy részletes cikket),

és természetesen a hírhedt 4chanes /pol/ mintájára létrehozott 8chanes /pol/-t is, ami elődjéhez hasonlóan szintén az alt right és a radikális szélsőjobb melegágya lett - de a 2019-es tömegmészárlásokból is látszik, hogy ezen a téren még elődjénél is sokkal tovább jutott.

Azt persze hozzá kell tenni, hogy a végletekig kitolt szólásszabadság és az óriási felhasználói kontroll miatt egy csomó olyan alfórum született meg, aminek a 4chan például nem biztosított teret. Az 8chanen elég nagy platformja volt például a különféle vallásoknak, és egy rakás olyan nagyon specifikus – és gyakran teljesen ártalmatlan – board is létrejött, aminek a témája máshol legfeljebb egy-egy posztban jelent meg.

Meghalt az admin, éljen az admin

Az egyre népszerűbb oldal egyre több munkát is igényelt, így Brennan hamarosan otthagyta a munkahelyét, hogy teljes állásban az 8chanre koncentráljon. Arra ugyanakkor hamar rájött, hogy a megnövekedett adatforgalom miatt egyáltalán nem olcsó fenntartani egy ilyen oldalt, már csak azért sem, mert nincs az a hirdető, ami hajlandó lenne kockáztatni azt, hogy levágott fejek és gyerekpornó mellett jelenjen meg a terméke.

Brennan emiatt a közösségi finanszírozáshoz fordult, de onnan is hamar kihajították, így a csődtől csak az mentette meg, hogy a mainstream média felfigyelt rá, miután 2014 elején rablás áldozata lett. A rendőrök az eset után egy hóvihar kellős közepén tették ki a tolószékes Brennant, akinek egyedül kellett hazajutnia, ez pedig kellően erős sztori volt ahhoz, hogy megessen rajta az emberek szíve. A férfi sok adományt kapott, amiből többek közt új tolószéket tudott venni, az Al Jazeera pedig egy dokumentumfilmet is forgatott vele - az 8chan fenntartásának problémája azonban továbbra sem oldódott meg.

A mentőövet végül egy Ronald Watkins nevű idegen dobta oda Brennannek, aki felajánlotta, hogy apja cége, az N.T. Technology cége hostolja az 8chant, ha Brennan viszi tovább az eddigi feladatait, és vállalja, hogy minden profit 60 százalékát odaadja a cégnek. Brennan belement az üzletbe, és a megállapodás értelmében a Fülöp-szigetekre költözött, ahol Ronald apja, Jim Watkins is élt. 2015-ben pedig még szorosabbra fűzte a kapcsolatát üzlettársával, miután egy újabb leállást követően átvitte az ő cége által hostolt doménre az 8chant.

Watkins ezzel lényegében a főleg japánok által használt imageboard, a ma már 5channelnek hívott 2channel után az 8chant is megszerezte, kifelé azonban továbbra is úgy tűnt, hogy Brennan viszi a boltot. A férfi az egyre durvább tartalom ellenére is vehemensen védelmezte az oldalt, leginkább azzal, hogy ők csak felületet adnak az üzeneteknek, de nem felelős értük. Erről később egyébként azt mondta, hogy ha nem így állt volna hozzá, nem is bírta volna csinálni, de

végül így is besokallt, és 2016-ban távozott az 8chan adminisztrátori posztjáról.

2018 végére aztán annyira megromlott a viszonya Watkinsszal, hogy minden kapcsolatot megszakított vele, ezzel pedig nemcsak a munkáját, hanem az életének egyik legfontosabb részét is hátrahagyta.

Hol van a határ?

Brennan véleménye a döntését követően megváltozott az 8channel kapcsolatban, ami nem is volt túl meglepő, hiszen már nem kellett elhitetnie magával, hogy semmi probléma nincs az oldal tartalmával. Igazán markáns véleményt ugyanakkor a márciusi új-zélandi mészárlást követően fogalmazott meg először, amikor korábbi önmagát meghazudtolva több lapnak is beszélt az oldalról. Akkor azt mondta, hogy úgy érzi, az 8chan nem jó irányba halad, a moderátorok pedig nem tesznek eleget az erőszakos fenyegetések, és hasonló tartalmak eltávolításáért.

Ennél is érdekesebb volt az, hogy később arról is beszélt, hogy sokszor eszébe jutnak azok a dolgok, amiket annak idején adminként mondott, és már egyáltalán nem biztos abban, hogy jó ötlet volt létrehozni az 8chant. Az új-zélandi mészárlásról készült videó eltávolítása kapcsán emellett az is kiderült, hogy egyszerűen nem akar már ilyen horderejű döntéseket hozni.

Valószínűleg letöröltem volna, de az is lehet, hogy nem. Nem én akarom meghozni ezeket a döntéseket, ezért nem akarok már admin lenni. A meghozásukhoz, és a megvédésükhöz sincs már erőm. 25 éves vagyok, de teljesen kiégtem.

– mondta a férfi pár hónappal ezelőtt.

Fotó: Index

Az El Pasó-i mészárlás után aztán egyértelművé vált, hogy Brennan végleg elfordult egykori szerelemgyerekétől, akkor ugyanis már arról beszélt, hogy az 8chant le kell állítani. Mint mondta, a jelenlegi tulajdonosokat egyáltalán nem érdekli, hogy az oldal felhasználói erőszakra biztatják egymást, és hozzátette azt is, hogy nem érzi, hogy a szólásszabadság része lenne azzal fenyegetőzni, hogy megölsz egy csomó embert – még akkor sem, ha végül nem teszed meg.

Ennél ugyanakkor van egy meggyőzőbb érv is az 8chan bezárása mellett, ez pedig az, hogy az oldal továbbra sem generál profitot, Brennan szerint pedig igazából soha nem is fog. Az utóbbi néhány évben egyébként voltak kísérletek az oldal, és a köré épített márka monetizálására, de még a 2017-ben indult, a célközönséget figyelembe véve ígéretesnek tűnő Goldwater nevű altrightos hírportál sem maradt életben túl sokáig.

Azzal persze az idősebb Watkins is tisztában van, hogy az 8chan egy pénznyelő, korábban maga is bevallotta, hogy az oldal nem jó befektetés. A cége sikerei – és főleg a Japánban a mai napig rettentően népszerű 5channel – miatt ugyanakkor az a helyzet, hogy

simán megengedheti magának, hogy lényegében a saját maga szórakoztatására tartsa fenn az oldalt.

Csepp a tengerben

Pénzügyi szempontból egyértelműen nem tűnik úgy, hogy veszélyben van az oldal, de Jim Watkins azért így sem lehet nyugodt. A férfi ugyan évek óta állítja, hogy amerikai cégként csak az amerikai jogszabályoknak kell megfelelnie, a fülöp-szigeteki rendőrség az El-Pasó-i mészárlás után nyomozást indított az az 8chan ügyében, méghozzá arra hivatkozva, hogy az oldal az országban van bejegyezve, így vonatkoznak rá az ország törvényei.

Emellett azt is érdemes kiemelni, hogy a CloudFlare már nem szolgáltat az oldalnak, de a legérdekesebb fejleménynek az tűnik, hogy az amerikai kongresszus beidézte Watkinst az 8chan miatt. Ez utóbbi különösen fontos lehet a történet szempontjából, a férfi ugyanis korábban egy videóban azt mondta, hogy az oldal nem a szolgáltatás megszűnése miatt lett offline, hanem ő maga állította le, és csak akkor indítja majd újra, ha Amerikában sikerült tisztáznia a helyzetet.

Azt nem tudni, hogy pontosan mi hangzott el a csütörtöki, zárt ajtók mögött tartott meghallgatáson, az azonban már előtte kiderült, hogy Watkins nem fülét-farkát behúzva utazott vissza Amerikába. A meghallgatása előtt kikerült dokumentum alapján a férfi azzal érvelt, hogy az extrémisták csak egy hangos kisebbségnek számítanak az 8chanen, azt azonban hozzátette, hogy esze ágában sincs eltávolítani az "alkotmány által is védett gyűlöletbeszédet" az oldalról (jelentsen ez bármit is). A három tömegmészárlásról külön is írt, ezekkel kapcsolatban az emelte ki, hogy a moderátorok saját kezűleg távolították el az elkövetők által közzétett tartalmakat az oldalról.

Watkins emellett arra is kitért, hogy az El Pasó-i mészárlás előtt már dolgoztak olyan korlátozásokon – például az oldalra való posztolás időszakos letiltása –, amivel vészhelyzetben kordában lehet tartani a felhasználókat. A férfi a dokumentumban kiemelte, hogy mindent megtesz azért, hogy segítsen megoldani az interneten elharapózó gyűlöletbeszéd problémáját, és hozzátette, hogy a cége is tisztában van azzal, hogy a szólásszabadság bizonyos fokú korlátozására igenis szükség van.

A férfi azt is ismét hangsúlyozta: nincs kizárva, hogy az oldal ismét online lesz majd, de csak akkor, ha sikerül olyan eszközöket kifejlesztenünk, melyekkel gátat szabhatunk az Egyesült Államokban illegálisnak számító tartalmak terjedésének. Ezt a meghallgatást követően Watkins ügyvédje is megerősítette, ő a The Verge-nek arról beszélt, hogy akár egy héten belül újra online lehet az 8chan. A meghallgatást végző bizottság megköszönte Watkins közreműködését, és azt írták, alig várják, hogy a továbbiakban is együttműködjenek vele.

Majd lesz másik?

Ez alapján a 8chan jövője minimum bizonytalannak tűnik, az elmúlt évek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az extrémizmusnak ezen a ponton már nem lehet egy oldal leállításával gátat szabni. Ennek egyik oka az, hogy mindig lesz valaki, aki hajlandó teret adni az ilyen tartalmaknak – elég csak a szintén a CloudFlare által két éve kihajított szélsőjobbos Daily Stormerre gondolni, ami a mai napig működik. Ennél is fontosabb ugyanakkor az, hogy

az 8chan önmagában semmivel nem másabb, mint egy csomó másik decentralizált platform.

Az egészet nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy olyan vezér nélküli szektát, aminek a létezéséről mindenki tud, de ha túlságosan nemkívánatossá válik a jelenlétük egy szomszédságban, akkor egyszerűen átköltöznek máshova. Az erre fogékony embereknek teljesen mindegy, hogy 8chanen, az alapvetően gémereknek kitalált, de felépítése miatt más körökben is kedvelt Discordon, vagy a mindenhonnan kihajított szélsőjobbos médiaszemélyiségek által is használt, titkosított üzenetekkel operáló Telegramon hergelik egymást.

Ezeket a tartalmakat hiába tüntetjük el az emberek szeme elől: ha valaki tudja, hogy hol kell keresni, az a továbbiakban is meg fogja találni az ilyen közösségeket. Ez persze nem jelenti azt, hogy értelmetlen lenne harcolni az extrémista tartalmak, illetve az ezeknek teret engedő platformok ellen. Brennan szerint az 8chan bezárása talán nem jelent megoldást az extrémizmus hátterében álló strukturális és társadalmi problémákra, de átmenetileg eredményes lehet – már csak azért is, mert lényegében csak azok a potenciális tömeggyilkosok szívják meg, akik azért akartak 8chanre posztolni, mert tudták, hogy így megőrzik a tettüket az utókornak.

A cikk írása során elsősorban a Wired, és a BuzzFeed anyagait vettük alapul.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)