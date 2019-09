Nem vesz több 5G-s frekvenciát a Digi

Nagy meglepetéssel folytatódik a júniusban elindított állami frekvencia-árverés, ugyanis kiderült, hogy a legfrissebb hazai mobilszolgáltató, a Digi nem tud majd frekvenciakészletet bővíteni. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteken hozta nyilvánosságra az árverésen nyilvántartásba vett cégek névsorát, és csak hárman vannak.

A Telekom, a Telenor és a Vodafone.

Nagy esély van rá, hogy a Digi is jelentkezett, mert volt egy negyedik szereplő, amely nem felelt meg a részvételi feltételeknek. Megkérdeztük a szolgáltatót, hogy valóban ők-e azok, és terveznek vagy tudnak-e fellebbezni, későbbre ígértek választ ezzel kapcsolatban.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Digi ne tudna elindulni 5G-s szolgáltatással, ha ezt tervezi, hiszen a társaság már három évvel ezelőtt megszerzett egy 20 MHz-es blokkot a 3600-3800 MHz közötti sávban. Ezen kívül a Diginek csak az 1800 MHz-es sávban van egy szerény 2×5 MHz-es blokkja.

Nagyobb hátrányt jelenthet a Diginek, hogy az alacsonyabb sávokban, a jól terjedő 700 és 900 MHz-en nincs - és ezek szerint nem is lesz - további frekvenciája, amellyel könnyebben rámozdulhatna az országos lefedettségre. Ugyanígy hasznos lenne neki a 4G-re is használható 2100 MHz-es blokkban némi extra frekvencia, ahol most 30 MHz-nyi blokkot serezhetnek a licitálók.

Ugyanakkor továbbra is megvan a Diginek az az előnye, hogy sokkal egyszerűbb hálózatot kellett felépíteniük, mint amilyennel a nagy riválisok rendelkeznek. Egyáltalán nincsenek elavult technológiáktól függő régi előfizetőik: kizárólag 2G és 4G szolgáltatással indították el a tesztüzemüket, amelyből valamikor idén év végén lehet éles kereskedelmi szolgáltatás. Hogy ez meddig lesz elegendő a Digi rendelkezésére álló a frekvenciákkal, az jó kérdés, de az is beszédes, hogy a riválisok állítólag csodálják, hogy miként sikerült belezsúfolni a hang- és az adatszolgáltatást a szűkös frekvenciablokkba.

Az eddigi tapsztalataink vegyesek, de az is igaz, hogy utoljára a kísérleti szolgáltatás elindításakor vizsgáltuk a Digi Mobil működését, a szolgáltató pedig azóta is folyamatosan fejleszti és bővíti a hálózatát.

A most zajló állami árverésen az elsősorban ötödik generációs mobilhálózatokhoz, az 5G-hez szükséges frekvenciákat lehet beszerezni a 700 MHz-es, 2100 MHz-es, 2600 MHz-es és 3600 MHz-es sávokon. A jelentkezők négy különböző napon licitálhatnak a négy sáv elérhető frekvenciablokkjaira, az eredményeket viszont egyszerre hozzák majd nyilvánosságra. Erre valamikor október végén, november elején kerülhet sor.