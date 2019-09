Greta Thunberg: Hogy mertek mindannyian hozzám jönni egy kis reményért?

Ez így teljesen rossz. Nekem nem kéne ma itt állnom. Az iskolapadban lenne a helyem, az óceán másik felén. És mégis mindannyian hozzám jöttök egy kis reményért? Hogy merészelitek? Elloptátok az álmaimat és a gyerekkoromat az üres szavaitokkal. És mégis, én még a szerencsések közé tartozom. Az emberek haldokolnak. Egész ökoszisztémák dőlnek össze. Egy tömeges kihalás szélén állunk. És mégis csak a pénzről meg a gazdasági növekedés meséiről tudtok beszélni.

Így kezdte felhevült beszédét a 16 éves Greta Thunberg az ENSZ New York-i klímacsúcsán, ahol a világ számos országának vezetője is felszólal.

A The Guardian beszámolója szerint rövid beszédében Greta felelősségre vonta a világ kormányait és az eseményen résztvevőket, hogy egyáltalán nem tesznek eleget, nem hiszik el, hogy most rögtön kell cselekedni, hiába állítanak mást, hiába mondják azt, hogy hallják a segélykiáltásokat.

Azt is mondta, az sem elég, hogy azt mondják, a széndioxid-kibocsátást tíz éven belül a felére kell csökkenteni. Mert Greta szerint ebben arra is támaszkodnak, hogy majd az ő generációja és az utána következő olyan technológiákkal fogja csökkenteni ezt a szén-dioxidot, amik még nem is léteznek. "Az 50 százalék nekünk nem elfogadható. Nekünk, akiknek majd ténylegesen a következményekkel kell együtt élnünk.

És ti még mindig nem vagytok elég érettek ahhoz, hogy kimondjátok a valóságot. Elárultatok minket. De a fiatalok már kezdenek rájönni erre. A jövő generációinak szeme rajtatok van. És ha ti úgy döntötök, hogy cserbenhagytok minket, soha nem fogunk megbocsátani. Nem engedjük, hogy ezt megússzátok. Itt és most mi meghúztuk a határt. A világ kezd felébredni. És jön a változás, ha tetszik nektek, ha nem

– zárta beszédét.

Az ENSZ hivatalos bejelentése szerint hétfőn összesen hatvanhat ország kormánya fogadta meg, hogy 2050-ig elérik a karbonsemlegességet, ami sokak szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon elkerüljük a katasztrofális mértékű klímaváltozást.