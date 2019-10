Elektromos az új Harley-Davidson, és ez nem baj

Rolex bontógolyó, nyílt forráskódú iOS, kényelmes fapados repülő. Ezek közül egyik se létezik, de segítenek bemelegíteni a képzelőerőnket a mai nap nagy bejelentéséhez:

A Harley-Davidson LiveWire-ről a Budapesti Auto Show-n Dobai Dániel, a cég vezetője rántotta le a leplet. Vagyis nem egészen, a motor minden ceremónia és titkolózás nélkül állt magányosan a Millenáris B épületének galériáján. 4 éve kezdték el fejleszteni, mert felismerték, hogy a holnap vevője már másra vágyik, mint a tegnapé, és az elektromos hajtással igyekeznek ezt a fiatalabb közönséget bevonzani - hangzott a háttértörténet. Ehhez társulhat persze az is, amiről a LiveWire év eleji bejelentésekor írtunk: nem nagyon megy a benzines motoripar. Dobai meg is jegyezte, hogy a Harley-nak a fiatal kifejezés a 35-40 éves korosztályt jelenti, mert a klasszikus Harley-keménymag épp elöregedik.

Maga a motor tök jól néz ki, futurisztikus, bár fura, hogy a megszokott V2-es motor helyett egy ezüst henger ül a motor alján. Igyekeztek valamit megtartani az ikonikus Harley-Davidson dizájnból, így az aksi fölött olyan, mintha ott lenne a tank, és a töltő is ott van, ahol egy benzines motoron a tanksapka. Mindössze ezek és a Harley-Davidson felirat árulkodik a LiveWire pedigréjéről.

A 105 lóerős motorral hajmeresztő gyorsulást ígérnek: a LiveWire 3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, és több mint 150 km/h-s végsebességről volt szó. Mint a legtöbb elektromos járműnek, ennek is több használati profilja van. A spektrum zöld felén helyezkedik az ECO, amivel a legnagyobb távolságot lehet kihozni az aksiból, bár nem nyaktörő sebességgel (215 km hatótáv), míg az aszfaltbetyár végén a SPORT mód, amivel nagyjából 115 kilométert lehet megtenni, azt viszont gyorsan. A motor átlagosan 175 kilométert megy egy töltéssel. A LiveWire büszke tulajdonosai beállíthatnak saját profilokat, amikkel állítgathatnak például a fék keménységén és a gyorsuláson.

A motorhoz tartozik egy töltőkábel, amivel otthon egy 220V-os konnektorból lehet tölteni a járművet, de kompatibilis gyorstöltőkkel is. Utóbbival az aksi 80 százalékra 40 perc alatt töltődik fel, teli pedig egy óra alatt lesz. A sima töltőkábel kényelmesen elfér az ülés alatt, ahol van is egy tartó hozzá.

Azért, hogy már álló helyzetben érezze az ember, hogy egy több mint 100 lóerős motoron ül, és nem egy kényelmes biciklin, a motor beindításától kezdve kicsit érezhetően pulzál. Egyrészt hogy jelezze, hogy egy mozdulatra van a nagyon gyors halál, másrészt, hogy emlékeztesse a sofőrt, hogy ez egy Harley-Davidson, ami ugye általában brümmög.

Sajnos a motor csak ki volt állítva, nem mehettünk vele egy kört, így azt se tudjuk, milyen a hangja. Dobai szerint az űrhajós a legjobb hasonlat rá, és és nincs benne hanggenerátor, magától jön a hang. Ez persze azzal jár, hogy nem csak látványban különbözik nagyon a klasszikus dizájntól, de még a jól ismert Harley-hang is elmarad. Az utóbbi Dobai szerint nem baj, mert a motor többféle vevőnek készült.

Egyrészt annak, aki már Harley-vevő, és szeretne egy jól kezelhető városi elektromos motort. Nekik nem fog hiányozni, mert van másik is nekik, amin megvan ez a hang. Az úgymond új generációnak, vagy akik nem is motoroznak,azért nem fog hiányozni, mert ha ez a termék nem lenne, nem is találkoztak volna a márkával, vagy nem is keltette volna fel az érdeklődésüket.