A Byton két évvel ezelőtt beszélt először arról, hogy olyan elektromos autót dob piacra, hogy azzal a Teslát és a BMW-t is gond nélkül lenyomják. Már akkor is sokan kétkedve fogadták az ötletet, de az alapítók kaptak egy rakás pénzt, így nem is tűnt olyan lehetetlennek a küldetés. Aztán tavaly bejelentették, hogy kész a nagy mű, és hamarosan elérhető lesz a piacon. A hamarosan persze relatív fogalom, de hogy bebizonyítsák, hogy valami tényleg készül, már autót is mutattak, és kaptak újabb tőkeinjekciót is. Aztán idén a Las Vegas-i CES kiállítás mínusz egyedik napján bejelentették, hogy találtak még befektetőket, és tartogattak egy újabb bejelentést is:

Most már tényleg kész a csodaautó, és idén már becsszó, hogy meg lehet venni, valamikor az év második felében.

Végül is van még 360 nap az évből, addig elképzelhető, hogy az autó tényleg működjön, bár az idei bejelentésen sem jutottunk el addig, hogy egyáltalán beindítsák. Alapjaiban nem sokat változott a kinézet a tavaly már késznek kikiáltott autóhoz képest, pedig volt nagy leleplezés is. A letakart autóról a leplet egy, az autó mögött guggoló férfi úgy rántotta le, hogy közben egy bukfenccel a leplet magára rántva eltűnt a színfalak mögött, ami igazából az egész esemény leginkább ámulatba ejtő mutatványa volt. Én komolyan elgondolkoztam, hogy létezik-e profi lepellerántó, mint szakma, vagy hány napja gyakorolhatta ezt a mozdulatsort.

Na de vissza az autóhoz, aminél azért idénre is tartogattak néhány újdonságot. Kiderült például, hogy 45 ezer dollárba, vagyis nagyjából 13 millió forintba kerül, és már tényleg szinte minden készen áll arra, hogy elinduljon tömegtermelés, ennek bizonyítékaként be is mutattak néhány légifelvételt arról, hogy egy területen eddig nem volt semmi, most meg vannak nagy csarnokok, és váltig állították, hogy azokban nemsokára ott a gyártósor, és akkor most már tényleg lenyomják a Teslát.

Kiderültek újabb részletek is az autóval kapcsolatban, például az, hogy ez tulajdonképpen nem is autó:

ez egy okoseszköz négy keréken.

A hagyományos autók annyit tudnak, hogy elviszik az embert A-ból B-be, ami persze alapjaiban véve hasznos tud lenni, na de hol van ez mai fogyasztói igényektől. A Byton autói ezért nem feltétlenül csak az utazgatásról szólnak majd, hanem arról, hogy az emberek jól érezzék magukat. Ebben fog segíteni például a digitális műszerfal és a hátsó ülések fejtámlájához rögzített tabletek is.

Mindig azt kérdezi a fiam, ha beszáll egy autóba, hogy milyen filmeket lehet nézni

- hangzott el a sajtótájékoztatón a kijelentés, ami a lepelnindzsa mellett leginkább ámulatba ejtett, majd megtudtuk, hogy a mai fiatalság már csak ilyen, és egyébként is, manapság az autóknak három fontos funkciója van, ezek pedig produktivitás, jólét és szórakozás.

A már tavaly is beharangozott gigantikus digitális műszerfal egyben szórakoztató center is, és partnerségben a CBS-szel filmeket és sorozatokat lehet rajta nézni. A jólétet szolgálja például a Garminnal közös együttműködés, ami összeszinkronizálja az okosórát a műszerfallal és kilövi, hogy az utasok aznap mennyit mozogtak. Ez a funkció igazán akkor lenne hatékony, ha el se indulna az autó, ha nem léptek aznap eleget az utasok, de ilyen tervekről nem esett szó, így pedig gyakorlatilag semmi mást nem lehet tenni, mint nagyban nézni ugyanazokat az adatokat, amit a telefon vagy az óra is kiír. Együttműködést kötöttek az AccuWeatherrel is, hogy kiderüljön, milyen lesz az idő, a produktivitás rész pedig olyan funkciót tartogat mint a videokonferencia - hiszen nincs is annál veszélytelenebb ötlet, minthogy videókonferenciázzon az ember a forgalomban. Gyorsan hozzá is tették, hogy ez csak önvezető módban lesz elérhető, ami szintén jön majd egyszer, valamikor, de ezt már nem ígérték idénre.

Az autóban, vagyis a négykerekű okoseszközön a vezető és az utasoldalon is van kamera, nem csak arra, hogy szelfiket készítsen, hanem arcfelismerést is használ, hogy név szerint köszöntse a sofőrt és az utasát, és betöltse a személyes profilját, és a Byton azt is bejelentette, hogy megnyitja a fejlesztői programját, hogy az appkészítők nyugodtan dolgozhassanak olyan alkalmazásokon, amiket majd szeretni fognak felhasználók majd valamikor egyszer, ha megjelenik az idén. Egyébként a honlapon elindult a foglalás, úgyhogy ha valaki szeretne majd valamikor egyszer egy kínai Teslát, az ne felejtsen el feliratkozni.

(Munkatársunk a Bosch meghvására és költségén vett részt az eseményen, a cégnek ugyanakkor semmilyen beleszólása nem volt a cikk tartalmába.)

(Borítókép: Photo by Andrej Sokolow / picture alliance / Getty Images)