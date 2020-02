Szólni fog a Twitter, ha egy politikus hazudik

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A közösségi platformok üzemeltetői az utóbbi években a legkülönfélébb módszerekkel próbálják – több-kevesebb sikerrel – felvenni a harcot az álhírek és a félrevezető információ terjedése ellen. Ez a probléma különösen kényes abban az esetben, ha nem valamilyen obskúrus macedón álhírgyár vagy a rák napi ellenszerét megtaláló blog a ludas, hanem valamilyen ismert ember, neadjisten egy politikus állít olyasmit, ami olykor egészen nagy, de 100 százalékosnak azért nem nevezhető átfedésben áll a valósággal.

A Twitter most épp egy olyan új funkciót tesztel, amely politikusok és más közéleti szereplők bejegyzéseit jelölné meg jól látható módon, ha kiderül róluk, hogy félrevezető információt tartalmaznak – írja az Engadget.

Az ilyen tweetek alatt egyrészt egy nagy narancssárga doboz jelenne meg, amely már a címében is jelzi, hogy a fenti poszt "károsan félrevezető", és mint ilyen, az oldal irányelvei ütközik, úgyhogy csökkenteni fogják a láthatóságát. Másrészt igazolt tényellenőrzők és újságírók bejegyzéseit is behúzná a doboz alá a rendszer, amelyekből kiderülne, hogy mi a félrevezető a megjelölt posztban és miért.

A alábbi képen három példa is látszik: Bernie Sanders demokrata elnökjelölt-aspiráns az amerikai fegyverpiacról tett túlzó állításokat; Anand Ranganathan indiai közíró a koronavírus és a HIV hasonlóságáról osztott meg konteógyanús féligazságot; Kevin McCarthy, az amerikai képviselőház republikánus frakcióvezetője pedig a Donald Trump elnök elleni (felmentéssel zárult) alkotmányossági vizsgálathoz vezetett szivárogtatás kapcsán bonyolódott valótlanságba. A tesztelt megoldás pozitívuma, hogy nemcsak a problémát jelezné, hanem ott helyben jelezné a megoldást, azaz a valótlansággal szembeni igazságot is.

A tesztről nem maga a Twitter számolt be először, hanem az NBC News, miután kiszivárgott róla egy demó. Ezután a cég is megerősítette, hogy kísérleteznek ilyesmivel, de hozzátették, hogy ez csak egy lehetséges megoldás több olyan közül, amelyet tesztelnek. Akár ezt fogják végül bevezetni, akár valami hasonlót, erre már március 5-én sor kerül, amikor a deepfake képekre és videókra vonatkozó, már korábban bejelentett tiltás is érvénybe lép.

A kiszivárgott demó alapján egy másik, szintén tesztelt megoldás lehet, hogy a Twitter a közösség segítségét kéri a moderálásban, cserébe pedig pontokat és jelvényeket osztogatna. A felhasználóknak arra kéne felelniük, hogy egy adott bejegyzést milyen valószínűséggel tartanak félrevezetőnek, majd egy 1-től 100-ig terjedő skálán azt is értékelhetnék, szerintük mennyire valószínű, hogy mások is hasonlóan ítélnék meg ugyanazt a tweetet, mint ők.

Az álhírek és és félrevezető információk elleni harc az idén őszi amerikai elnökválasztás közeledtével várhatóan egyre jobban felpörög majd, és a négy évvel ezelőtti választás után sok kritikát kapott közösségi platformok minden bizonnyal igyekeznek majd kézzel-lábbal jelezni, hogy mindent megtesznek, hogy ezúttal ne szóljon róluk a kampány, illetve a választásból vesztesen kikerülők nem tudják majd őket hibáztatni. A Twitter január végén már bejelentett egy funkciót, amellyel bárki jelezheti, ha a választás helyével és módjával kapcsolatos félrevezető információval találkozik.