A WHO négy lehetséges koronavírus-gyógymódot vizsgál

Összetartás (Solidarity) néven indít globális koronavírus-gyógyszer kísérletet a WHO – írja a ScienceMag. Négy lehetséges gyógymódot tesztelnek: a Kínában sikertelennek bizonyult Kaletrát, ugyanezt, csak hozzáadott interferon bétával, a sikertelen ebola-gyógyszert, a Remdesivirt, valamint klorokint és hidroxyklorokint, amik malária ellen jók. Ezeket tesztelik már az USA-ban is, valamint a világ több országában.

Az Összetartás célja az, hogy minél több tudományos adatot gyűjtsenek be minél rövidebb idő alatt. Világszerte több ezer beteg vehet részt a kutatásban, és azoknak a kórházaknak is egyszerűvé tették a részvételt, akik teljesen el vannak havazva: miután egy bizonyítottan koronavírusos beteg részvételét engedélyezik, aláír egy nyilatkozatot, és az orvosa a beteg minden adatát felviszi a WHO honlapjára (például azt, hogy krónikus beteg-e). A nyilatkozatot beszkennelik és feltöltik, majd az orvos azt is megadja, hogy kísérletben szereplő gyógyszerek közül melyik áll rendelkezésére.

Ezek után nincs is több dolguk, mint feljegyezni, hogy a beteg mikor hagyta el a kórházat, vagy hunyt el, és hogy volt-e szüksége oxigénre vagy lélegeztetőgépre.

Sajnos ez azzal jár, hogy a beteg gyógyulása mögött néhány esetben a placebo-hatás áll majd, de az Összetartás kidolgozói szerint egy világjárvány közben ezt le kell nyelni. Természetesen azok a kórházak, amelyek kevésbé vannak leterhelve nyugodtan szolgáltathatnak részletesebb adatokat is.

Európában megindul egy Felfedezés (Discovery) nevű társkísérlet, amiben 3200 beteg vesz részt, és ugyanazokat a gyógymódokat tesztelik majd, mint a WHO kutatásában (kivéve a klorokint).

