Három új 5G-s telefont mutatott be a Huawei

A Huawei P-szériája az, ami kifejezetten a fotós újításokra megy rá, és a divatra, vagyis nem feltétlenül üzleti felhasználásra készül, hanem azoknak, akik szeretnének egy jól kinéző telefont, amivel jó képeket lehet készíteni. A P40 széria készülékeit Párizsban mutatták volna be, ha nem szól közbe az új koronavírus - ezért Richard Yu vezérigazgató biztonságos magányban, élő videóközvetítésen beszélt az új készülékekről, amelynek olcsó középkategóriás verziója már járt nálunk.

Valószínűleg mindenkinek az első kérdése az, hogy mi a helyzet most az androidos tiltással. Ezek a telefonok is Google-mentesek, vagyis Android fut ugyan rajtuk, de a Google-szolgáltatások nem elérhetőek, azaz nincs Play áruház, helyette az alkalmazásokat a Huawei AppGalleryből lehet letölteni, vagy alternatív megoldásokat keresni.

A P40 család összesen négy különböző készüléket jelent majd, a már bemutatott P40 lite mellé jön a P40, P40 pro és P40 Pro+. A most bemutatott három készülék mindegyike 5G-képes, és jó hír azoknak, akik nem rajongtak a nagyon fényes, ujjlenyomat-mágnes hátlapokért, hogy elérhető lesz egy mattabb, fémes hatású verzió is, a Pro+ verzió pedig kerámia borítást kap. Mindhárom készüléken a hátlapi fotólencsék vékony téglalap alakban helyezkednek el, a csepp formájú szenzorsziget helyett a Honor 20 vagy a Samsung Galaxy 10+ készülékeknél látható módon a szenzorok és az előlapi kamera a képernyő sarkában találhatóak.

Minden a fotózás és a videó körül forog

A Huawei nem a megapixelek növelése mellett döntött (nem mintha az 50 megapixeles főkamera olyan szánni valóan katasztrofális teljesítmény lenne), inkább a képalkotó szoftver, a mesterséges intelligencia és a szenzor optimalizálásával szeretnék elérni, hogy minden körülmények között nagyon jó fotók készüljenek. És a minden körülményt tényleg a lehető legkomolyabban gondolják.

Az egyik fő hívószó a zoom, ezzel együtt maradt a periszkopikus elrendezés is. Ugyanakkor a P40 Pro+ a periszkopikus zoom lencse mellé kapott egy telefotót is, a kettő együtt eredményezi a tízszeres optikai és százszoros digitális zoom lehetőségét. A mesterséges intelligencia és a képstabilizáló együttes munkájával elmondhatatlanul könnyebb lett a szabadkézi fotózás, és részletgazdagabb a végeredmény. A P30 esetében, ha nem állványról szeretett volna zoomolni az ember, akkor még úgy is nehéz dolga volt, ha nem vett levegőt. A P40-családnál orvosolták ezt a hibát, persze így is elég egy rándulás, vagy egy sóhaj és oda a kompozíció - de jóval kiegyensúlyozottabban működik, mint az elődjében. Gyakorlatilag ez a plusz telefotó lencse az érdemi különbség a P40 pro és a P40 pro+ között.

Az éjszakai módnál is jöttek újítások, például, hogy zoomolás közben is működik. Vagyis nem elég, hogy valami távol van, de lehet sötétben is, a kép mégis részletgazdag marad, és ugyanez működik a videózásnál is.

Van megoldás a belepislogásra és az óvatlan járókelőkre

Annyit fejlődött a mesterséges intelligenciás képjavítás, hogy már nem csak azt tudja megmondani, hogy kutya vagy egy felhő van a képen, hanem a mozgást is elemzi. Ez kiegészülve a legjobb pillanatok felvétellel azt eredményezi, hogy amikor azt akarja valaki lefotózni, ahogy a kutya elkapja a frizbit vagy a közkedvelt "együtt egyszerre felugrunk a levegőbe" típusú, egyáltalán nem unalmas sablon képek készülnek, akkor sokkal egyszerűbb lesz elkapni a tökéletes pillanatot. A funkció nagyjából hasonlóan a mozgókép funkcióhoz összesen 24 képet készít kevesebb mint 2 másodperces alatt, figyelve arra, hogy közte legyen a tökéletes pillanat is. Sőt, arra is képes már a mesterséges intelligencia, hogy eltüntesse a visszatükröződést az üvegekről, sőt, a háttérben a kompozícióba belelófráló járókelőt is el tudja tüntetni a képről.

A ToF kamera a mélységélességen javít majd sokat a megújuló portré módban, ami nem arról szól már, hogy addig szépíti az embert, amíg teljesen el nem tűnnek a vonásai, hanem megmarad realisztikusnak és részletgazdagnak, vagyis látszanak majd a kósza hajszálak, és az ultraszéles látószögnél nem lesz halszemoptikás torzítás az arcokon.

Kamerák P40 Pro+ P40 Pro P40 1. kamera 50 MP f/1.9 50 MP f/1.9 50 MP f/1.8 2. kamera 8MP periszkopikus zoom (10 x opt. zoom) 12 MP f/3.4 telefotó (5x opt. zoom) 8 MP f/2.4 telefotó (3 x opt. zoom) 3. kamera 40 MP f/1.8 ultraszéles látószög 40 MP f/1.8 ultraszéles látószög 20 MP f/2.2 ultraszéles látószög 4.kamera 8 MP telefotó ToF - 5. kamera ToF - - Előlapi kamera 32 MP f/2.2 széles látószög + ToF 32 MP f/2.2 széles látószög + ToF 32 MP f/2.0 széles látószög MF

Sok újítás érkezett a videófunkcióhoz is, a 8K felvétel helyett inkább a 60 fps 4K videó mellett döntöttek, és amellett, hogy olyan funkciók jöjjenek, mint a rack focus vagy a fókusz váltogatása felvétel alatt. Vagy az audio zoom, amivel ki lehet választani, hogy koncertfelvételek alatt ne a mögöttünk állók beszélgetését, hanem a zenét lehessen hallani. Vagy az éjjeli mód a videóban is, akár 51200 ISO értékig. A lassítás pedig 256-szoros, amit úgy kell elképzelni, hogy egy pénzérme megpörgetése ilyen sebesség mellett olyan lassúvá válik, hogy azt Tarr Béla is megirigyelné.

A Huawei a P30 óta a hagyományos, sztenderdnek számító RBG színszűrés helyett az RYYB megoldást választja, ami algoritmus segítségével képes élethűen visszaadni a színeket, viszont sokkal több fényt tud beengedni, ami az éjszakai módnál jut fontos szerephez.

Mindhárom most bemutatott készülékbe Kirin 990-es chip került, 5G-képes, sőt egyszerre két 5G SIM kártyát tud kezelni, és ezen túl még eSIM-et is, 10 darabot, úgyhogy egy teljes telefonközpontot lehet üzemeltetni egy készülékről. Sokat javítottak a wifi stabilitásán, és dual GPS került a készülékekbe, ami egyelőre még nem sokat javít az emberek életén, de hamarosan alkalmas lehet arra, hogy egy sima sávváltást is lehessen látni a navigációs alkalmazásokon. A P40 Pro és Pro+ is képes a 27 W-os vezeték nélküli gyorstöltésre, és a 40 W töltésre, a P40 mellé pedig 22 W-os gyorstöltőt mellékeltek.

Gesztusvezérléssel úgy lehet integetni a telefonnak a távolból, mintha egy házi cselédet szeretnénk megalázni, egy csuklómozdulat a levegőben, és már lejjebb is haladtunk a scrollozásban, ez például főzésnél vagy még le nem fertőtlenített kéznél lehet most kifejezetten hasznos, míg ökölbe szorított tenyérrel képernyőfotót lehet készíteni. Lehetőség van a megosztott ablakok használata, és működik a drag&drop, ahogyan azt már a kihajtható képernyőjű Mate Xs-nél láthattuk, nyilván itt jóval kisebb képernyő, de a két ablakot még nagyon kényelmesen lehet kezelni, és működik a Készülékek, például a laptop és a telefon nagyon egyszerű összekötése is.

Hey, Celia!

Így kell köszönni az Huawei saját virtuális asszisztensének, és aki most bármilyen áthallásra gyanakszik a "szília" és a "sziri" között, annak üzenjük, hogy lehetett volna "szixbi" vagy éppen "gulia" esetleg "szirexa" is ha a nagy versenytársak hasonló asszisztenseire gondolunk. Egyébként nagyjából ugyanazt tudja, mint a többiek asszisztense.

És A sok jó után jöjjön egy rossz hír:

Az ár. Éppen csak 300 ezer alatt a sima, majdnem 400 a Pro, a legnagyobb testvérnek meg még nincs is magyar ára, de ha az eurós árcédulás simán átváltjuk, félmilliónál járunk. Persze nem szabad elfelejteni, hogy 5G-s készülékekről van szó, ami mindenképpen nagy hívószó, ha az elkövetkezendő évekre tervez valaki az új telefonjával. Az is igaz, hogy Google-mentesen is van élet, aki bírja, annak kétségkívül jó választás ez a telefon. Aki viszont munkára is használná, vagyis nem ő dönti el, hanem a cége, hogy milyen alkalmazásoknak kell mindenképpen a telefonon lenni, annak nem lesz megfelelő alternatíva, hiába sikerült hardverileg és képességeiben elég jóra ez a telefon.

Specifikációk P40 Pro+ P40 Pro P40 Kijelző 6.58 inch OLED 6.58 inch OLED 6,1 inch OLED Processzor Kirin 990 5G Kirin 990 5G Kirin 990 5G Akkumulátor 4200 mAh 4200 mAh 3800 mAh Memória 8GB + 256 GB 8GB+ 256 GB 8GB + 128 GB Vízállóság IP68 IP68 IP53 Elérhetőség előreláthatóan június végén érkezik előrendelhető, áprilistól megvásárolható előrendelhető, áprilistól megvásárolható Ár 1399 euró, hazai árról még nem tudni 394 900 forint 287 900 forint

(Borítókép: Huawei P40 Pro+)