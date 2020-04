Szeressük azt, aki kéznél van!

Hetek óta a csapból is az folyik, hogy a járvány ideje alatt mellőzni kell a társas kapcsolatokat, vagyis a barátokkal, sőt még a rokonokkal is csak tisztes távolságból szabad egy-két szót váltani, de a legjobb, ha ezt is online intézi az ember. Úgy egyébként meg legalább két métert kell tartani az idegenektől. Hogy ez a helyzet meddig tart, azt senki sem tudja, és ez a zsebtolvajokon túl azoknak is kifejezetten rossz hír, akik ismerkednének és randiznának ebben az időben.

A randizást teljesen átalakította a koronavírus. A tiniszerelmeket az otthoni iskola teszi próbára, a felnőtt párkeresést meg a kijárási korlátozás, és leginkább a vírustól való félelem. Még az életre szóló szerelem reményében sem felelős viselkedés mostanában intim közelségben tartózkodni egy ismeretlenhez, a meghitt randizgatás pedig kifejezetten nehezen képzelhető el két méteres távolságból.

Hogyan randizz kijárási korlátozás idején?

New York városának kendőzetlen ajánlata

Arról már mi is sokat írtunk, hogy New Yorkban kritikus a helyzet, sok a fertőzött. A város vezetése hivatalos iránymutatást is kiadott arra vonatkozóan, hogyan oldják meg az emberek a mindennapi ügyes-bajos gondjaikat, és ebben kitérnek a szerelmi életre is. Ez nem csak azért izgalmas, mert eddig egy olyan országról vagy területi hivatalos ajánlásról sem tudunk, ami a testiség kérdéskörével foglalkozik, hanem mert

Hivatalosan azt ajánlja a városvezetés, hogy az emberek szerezzenek maguknak örömet. finoman utalnak arra is, ne máshol keressenek szexuális kalandokat a nehéz időszakban, hanem háztartáson belül, vagyis maradjanak a partnerüknél, akivel amúgy is együtt élnek.

Az állásfoglalás szerint egyértelmű, hogy az új koronavírus a levegőben cseppekben is terjed, ezért ajánlatos a két méter távolság. Nyállal is terjed, így a csók pláne nem biztonságos. Arról van információ, hogy takonyban és székletben is kimutatták a vírust, arról viszont még nem nyilatkozott megnyugtatóan a tudomány, hogy mi a helyzet az egyéb testváladékokkal. A közlemény egészen konkrétan a következő, világjárvány nélkül is hasznos tanácsokat adja:

Saját magunk vagyunk a legbiztonságosabb szexpartner, de mindig mossunk előtte és utána kezet szappanos vízzel, legalább 20 másodpercig, és a segédeszközöket is tartsuk tisztán.

A második legbiztonságosabb szexpartner az, akivel együtt élünk. Minél kevesebb szoros kontaktus kell ahhoz, hogy a vírus terjedését csökkenteni lehessen. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szexnek közös megegyezésen kell alapulni, és fontos a megfelelő higiénia.

Kerülni kell a kapcsolatot, beleértve a szexuális kapcsolatot olyannal, akivel nem él együtt az illető. Ha mégis megtörténik, akkor ne váltogassa a partnereit, és tudatosítsa magában, hogy a fertőzést olyan emberek is terjesztik, akik nem éreznek magukon semmilyen tünetet

A szexmunkásokat arra kérik, gondolkozzanak el egy kis pihenőn, vagy a személyes találkozókat tegyék át a virtuális világba.

Rendszeresen tisztálkodjon, használjon óvszert, és ha a partnere vagy ön nem érzi jól magát vagy igazoltan megfertőződött, akkor inkább pihenjenek.

Figyeljen oda a fogamzásgátlásra - hangzik a tanács, ami kivételesen nem annak szól, hogy ha most esik teherbe valaki, akkor december végén születhet meg a gyereke, és később panaszkodni fog, mert az ajándékait összevonva kapja meg karácsonyra és a szülinapjára. A gond itt inkább az lehet, hogy a következő időszakban nehézkesebb lesz eljutni orvoshoz, illetve azt sem tudja a tudomány pontosan, hogy várandós nők magzataira hogyan hat, ha esetleg megfertőződnek.

És több helyen is megemlítik - igaz, nem derül ki, hogy valós események alapján született-e az ajánlás -, hogy a kézfertőtlenítőt csak kézre használják, az érzékenyebb testrészeknél ugyanis csúnya irritációt válthat ki.

Mi a helyzet, ha nincs senki a háztartásban?

A szakemberek szerint jelenleg nem jó ötlet találkozgatni másokkal. Még akkor sem, ha a másik kizárólagosságot ígér a randizásban, ugyanis a vírus megfékezésének lényege az lenne, hogy a személyes érintkezéseket lehetőleg az egy háztartásban élőkre korlátozzuk. Nyilvánvalóan más a távolság, ami a boltban a pénztáros és a vásárló között van, mint amikor szexről van szó, úgyhogy nem jó kifogás az, hogy úgyis elkerülhetetlen, hogy az ember a háztartásán kívül élő emberekkel találkozzon. Egyrészt most túl nagy kockázatot jelent, hogy valakinek az egészsége a szokásosnál is jobban függjön attól, hogy az esetleg éppen csak megismert partnere alaposan mos-e kezet miután megfogta a bevásárlókocsit a boltban. Arról nem is beszélve, hogy az ide-oda közlekedés is rizikó, főleg tömegközlekedési eszközön.

Az sem lehet teljesen nyugodt, aki már átesett a fertőzésen, mert a kutatók még nem mondták ki egyértelműen, csak feltételezik, hogy bizonyos fokú védettség alakul ki a felgyógyult beteg szervezetében. Hogy ez egészen pontosan mit jelent, és képes-e valaki újrafertőződni vagy fertőzés nélkül terjeszteni a vírust, arról a tudomány véleménye is megoszlik, vagyis jobb ezt sem kockáztatni.

Örökre magányosan?

Ezt egy szakember sem javasolja, sőt mindenki arra biztatja a kapcsolatot keresőket, hogy ne álljanak le, csak tegyék át más platformokra a randikat. Az online társkeresők is erre adnak ötleteket, ugyanis az első hónapok adatai alapján valamelyest esett a népszerűségük. Ennek az oka az lehet, hogy ugyan jó ötletnek tűnik online randizgatni, ugyanakkor a felhasználók jelentős része felesleges időtöltésnek tartja, ha a végén úgy sem találkozik senkivel személyesen.

Pedig az emberek beszélgetni szeretnének, ezt bizonyítja az is, hogy a Facebook bejelentette, hogy a Messengeren indított videocsetek 70 százalékkal lettek népszerűbbek az utóbbi hónapokban. A randioldalakon is mindenki a koronavírusról beszél, már nem csak az számít hogy mit gondol a másik a klímaváltozásról vagy a politikáról és akar-e komoly kapcsolatot, hanem az is fontos, mennyire veszi komolyan a járványveszélyt. Ez persze nem túl romantikus dolog, de most az applikációk is ráálltak arra, hogy tippeket osztogassanak a felhasználóiknak, hogyan tudnak fizikai kontaktus nélkül randizni. Mindegyik kihangsúlyozza, hogy a személyes találkozás jelenleg nem jó ötlet, de a Skype segítségével is ihatnak egy italt, beszélgethetnek, még filmet is nézhetnek, majdnem úgy, mint egy rendes randin. Néhány oldal saját videócset-szolgáltatással bővítette a portfólióját, vagy a meglévőt turbózta fel.

Ha valaki ennél többre vágyik, akkor telefonon vagy üzeneteken keresztül az intimitást is megoldhatják a távolból. Küldhetnek egymásnak videókat vagy képeket, bár itt óvatosságra intenénk az olvasóinkat, ugyanis egyáltalán nem jó ötlet még ismerősnek sem olyan felvételeket küldözgetni, amik egyszer talán nyilvánosságra kerülhetnek. Hiába, hogy ez bűncselekmény, és elítélendő, jobb elébe menni a dolognak azzal, hogy nem küld senkinek ilyen felvételeket. Ha pedig az újdonsült választottja ezt nem érti meg, vagy mindenáron azt szeretné, hogy találkozzanak, akkor rövidre is lehet zárni a kapcsolatot - de legalább időben kiderült, hogy mennyire tartja tiszteletben a másik privát szféráját vagy az egészségét.

Azt is látni, hogy megugrott a kereslet a szexuális segédeszközökre, amik között szép számban vannak már olyanok, amik mobilos applikáción keresztül, vagy bluetooth kapcsolat mellett tisztes távolból is irányíthatóak. Van olyan szexkütyüs cég, ami azt állítja, hogy a járvány kitörése óta 350 százalékkal nőtt a forgalma.

Mi lesz, ha ennek az egésznek vége?

Egyrészt mindenki rettentően örülni fog, de hogy mikor érzik újra biztonságosnak az emberek, hogy idegeneket két méternél közelebb engedjenek magukhoz, azt egyelőre nem tudni. Elképzelhető, hogy még egy darabig nem feltétlenül érezzük majd magukat kellemesen nyilvános helyen, sok ember társaságában és közvetlen közelében. De biztosan lesznek olyanok, akik alig várják majd, hogy hatóságok is áldásukat adják arra, hogy újra legyen szerelmi életük azzal, akkor, és ott, ahogy csak szeretnék.

Arra viszont már most figyelmeztetnek, hogy az, hogy valaki hónapokig élt cölibátusban, nem jelenti azt, hogy nincsenek nemi úton terjedő betegségei. Egyrészt van több olyan, ami egyáltalán nem okoz tüneteket, másrészt nem szabad elfelejteni, hogy a karantén alatt szakorvosokhoz is nehezebben jutnak el az emberek.

