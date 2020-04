Lángoló 5G-s adótornyok világítanak rá az év legértelmetlenebb konteójára

A koronavírus-járvány kitörése óta számtalan összeesküvés-elmélet látott már napvilágot az új kórokozóval kapcsolatban, sokan egyenesen a bibliai apokalipszis eljövetelét is belelátták már a jelenleg zajló eseményekbe. A vírus elszabadulásáért felelőssé tették már

az amerikaiakat,

a kínaiakat,

Bill Gatest,

Soros Györgyöt

és a fene tudja még kit.

De talán semmi sem volt még annyira hajmeresztő, mint az az egyre népszerűbbé váló elmélet, mely szerint

az új típusú koronavírust az 5G idézi elő, az 5G terjeszti és egyáltalában az 5G miatt szabadult rá az emberiségre.

A teória már ránézésre is akkora bődületes hülyeség, hogy a megcáfolására nem is feltétlenül érdemes hosszú bekezdéseket vesztegetni. A SARS-CoV2 egy vírus, az 5G meg egy vezeték nélküli telekommunikációs rendszer, az hogy az egyik bárhogyan hatni tudna a másikra, nagyjából olyan értelmetlen, mintha azt mondanánk, hogy a repülők azért húznak csíkokat az égre, mert a krokodil hosszabb, mint zöld.

A jelenséget viszont ettől még nem szabad figyelmen kívül hagyni: világszerte egyre többen gondolják azt, hogy az 5G állhat az egész járvány hátterében, a dolog pedig egészen az épülő 5G-s mobilhálózatok tornyainak megrongálásáig, és a karbantartók zaklatásáig fajult.

Az elmélet hátterében egy ismeretlen belga orvos, az orosz propagandagépezet, az oltásellenes közösség, a szokásos alusisakos véleményvezérek, és az ezer konteótól párhuzamosan parázó önjelölt internetes kutatók is feltűnnek. A közösségi oldalak pedig hiába lépnek fel az elmélet terjedése ellen, egyelőre nem sikerült megfékezniük az áradatot.

Miből lesz a konteó

Az egész őrület még január 22-én kezdődött, amikor a belga Het Laatste Nieuws közzétett egy interjút egy bizonyos Kris van Kerckhoven nevű orvossal, aki az Antwerpen melletti Puttében praktizál. Mivel a cikk címe az volt, hogy "Az 5G életveszélyes, de ezt senki sem tudja", nem volt túl meglepő, hogy az 5G-re vonatkozó, tudományosan megalapozatlan állítások voltak egymásra hajigálva benne. Ez önmagában nem lett volna kimondottan érdekes. Az 5G állítólagos veszélye már tavaly év elején is beszédtéma volt, elsősorban a mikrohullámú sugárzás rákkeltő hatását pedzegették vele kapcsolatban – dacára annak, hogy ezt az égvilágon semmi sem támasztja alá.

Van Kerkchoven azonban még tovább merészkedett, nem pusztán azt állította, hogy az 5G veszélyes, hanem azt is, hogy köze lehet a koronavírushoz. A vírus ezen a ponton szinte kizárólag Vuhant érintette, összesen 440 fertőzöttről, és 9 halottról lehetett tudni, ezért is volt némileg meglepő, hogy a lap újságírója rákérdezett arra, hogy lehet-e kapcsolat a Vuhanban 2019-ben épített 5G-s adótornyok és az új típusú koronavírus között. A belga "tudós" erre azt válaszolta, hogy

nem nézett utána tüzetesen, de nincs kizárva, hogy lehet kapcsolat a két dolog között.

Az interjú a Het Laatste Nieuws egyik regionális kiadása mellett a lap online felületén is megjelent, és bár az állítások nyilvánvaló értelmetlensége miatt pár órával később le is szedték onnan, az elmélet terjedésének ez már nem szabott gátat. A Benelux-országokban az 5G ellen kampányoló csoportok pillanatok alatt felkapták a cikket, innen pedig nem kellett sok idő ahhoz, hogy az angol nyelvű konteós csoportokba is eljusson.

A YouTube-on vloggerek tucatjai kezdték el feltárni az igazságot az 5G és a koronavírus kapcsolatáról, a potenciális népszerűséget felismerő algoritmusoknak hála pedig az elmélet egy idő után ismert celebek közösségi oldalaira, sőt, az Egyesült Királyság miniszteri koronavírus-tájékoztatójára is eljutott. Az elmúlt pár hét alatt erről posztolt többek közt a színész Woody Harrelson, a bokszoló Amir Khan és a brit tévés személyiség, Amanda Holden is, aki később már állította, hogy csak véletlenül került ki a Twitterére egy, az 5G-t ellenző petícióra mutató link.

Az egész őrület persze nem ezzel jutott el a tetőpontjára. Az Egyesült Királyságban az elmúlt időszakban egyre több 5G adótornyot rongáltak meg, vagy gyújtottak fel, de szintén a briteknél aratnak azok a több száz dollárért árult pendrive-ok is, amikről a készítőik azt állítják, hogy

a káros 5G-sugárzást hasznos sugárzássá alakítják,

megvédenek a koronavírustól,

és akár 30 százalékkal csökkentik az autók fogyasztását, ha vezetés közben is magunknál tartjuk őket.

Fotó: Carl Recine / Reuters Felgyújtott 5G adó az angliai Birminghamben 2020 április 6-án.

Azötgérósz!4!!4!!

A Van Kerkchoven által útnak indított téboly persze nem a semmiből jött, az új technológiák esetében évszázadok óta jellemző reakció a rettegés. A 20. század elején az elektromosság terjedésének útja is ellenpropagandával volt kikövezve, de a magasfeszültségű távvezetékek, a mobiltelefonok, illetve a mobilhálózatok minden egyes generációja is hasonló érzéseket váltott ki egy rakás emberből. A konteóhívőknél ráadásul elég gyakori, hogy egyszerre több elméletben is hisznek, így történhetett például az, hogy az oltásellenes mozgalom is beállt az 5G-t támadók táborába, és bőszen terjesztik az ezerszer megcáfolt elméleteket a sugárzásról, chemtrailekről és háttérhatalomról.

Az ilyen elméletek alapesetben a saját dimenziójukban vegetálva léteznek, a hívőik pedig leginkább egymást hergelik bele még jobban a dologba. A koronavírus azonban most tökéletes környezetet teremtett ahhoz, hogy a konteósok a farvizén végre bejussanak a mainstreambe. Ahogy azt Krekó Péter szociálpszichológus, politikai elemző nemrég az Indexnek is elmondta, válsághelyzetben az emberek hajlamosabbak az összeesküvés-elméletekbe menekülni, mert ezek egyrészt fenntartják a kontroll illúzióját, másrészt pedig egyszerű magyarázattal szolgálnak olyan minket körülvevő dolgokra, amiket egyébként nem értünk.

A koronavírus és az 5G kapcsolatát taglaló elméletek fő csapásirányait nagyjából úgy lehet jellemezni, hogy

az 5G valahogyan veszélyes,

az 5G úgy segíti a koronavírus terjedését, hogy legyengíti az emberek immunrendszerét,

az 5G konkrétan előidézi a koronavírusra jellemző tüneteket (és nem is létezik a vírus),

a koronavírus-járvány valójában csak egy álca, aminek leple alatt világszerte serényen telepítik a gyilkos 5G adótornyokat,

Bill Gatesnek valahogyan köze van az egészhez,

és az egész mögött az Illuminátusok állnak, akik ki akarják irtani az emberiség jelentős részét.

Az elméleteket persze nemcsak az önjelölt szakértők és a mindent leleplező vloggerek tolják - ahogy arról korábban is írtunk már, az oroszok keze is benne van a dologban. Az orosz állami tévé, az RT már tavaly év elején is nekiment az 5G-nek, az akkor halálos mellékhatásokkal riogató Michele Greenstein pedig azóta is számtalanszor bizonygatta már, hogy a mobilhálózatok legújabb generációja káros az emberekre. Ebben mondjuk vélhetően az orosz adónál sem hisznek igazán, a kampánnyal inkább a technológia elterjedését próbálhatják késleltetni, ugyanis hiába az orosz szolgáltatók összefogása, egyelőre még bőven vannak akadályok az ottani 5G hálózat létrehozása előtt.

Az RT-n persze azt sosem mondta senki, hogy a koronavírusnak köze lenne az 5G-hez, de a profin tálalt dezinformációs kampánnyal kétségtelenül nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek eleve bizalmatlanabbak az új technológiával szemben. Ez pedig a mostani helyzetben egyáltalán nem tűnik jónak.

Tenni kéne valamit

A fentiek fényében könnyen belátható, hogy mostanra az 5G és a koronavírus kapcsolatát boncolgató elméletek bőven túlnőttek az ártalmatlan ostobaságon, és valódi következményekkel is járnak, egyelőre azonban nem látszik a jelenség vége. Az 5G-ellenes teóriák Magyarországon is terjednek, a briteknek a már emlegetett adótorony-égetésekkel kell szembenézniük, az Egészségügyi Világszervezetnek meg ebben a helyzetben is azzal kell foglalkoznia, hogy az emberek szájába rágja, hogy miért hülyeség az 5G-t okolni a koronavírus terjedéséért.

Igen, többek közt például azért is, mert a koronavírus egy csomó olyan helyen is jelen van, ahol még egyáltalán nincs 5G, meg azért is, mert Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban jóval korábban voltak már 5G-s adótornyok, mint Kínában, mégsem lett belőle világjárvány. Meg hát azért is, mert egy vírusról van szó, ami cseppfertőzéssel terjed, de ezt az elmúlt hónapok után talán már tényleg felesleges magyarázni.

A közösségi oldalak próbálnak is reagálni a dologra, a YouTube, a Twitter és a Facebook is bejelentették már a maguk megoldását az álhírek megfékezésére. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor egyre csak nőtt az ezzel foglalkozó videók és bejegyzések száma és elérése is, pedig a bennük szereplő állítások egyre bizarrabbak voltak. Josh Smith, a Demos nevű think tank elemzője szerint a platformok sikeresen szűrték ki az elmúlt években az igazán rázós, egyértelműen káros tartalmakat, az álhírekkel és félinformációkkal azonban nem igazán tudnak mit kezdeni.

Az 5G körüli veszélyes hírverés tökéletesen rámutat arra, hogy szükség van arra, hogy a közösségi oldalak megbízhatóan képesek legyenek azonosítani és eltávolítani a káros félretájékoztatást. Ehhez olyanok segítségére van szükség, akik szakértői a releváns témáknak, de az is fontos, hogy az emberek is tudjanak erről a folyamatról – tette hozzá.

(Borítókép: 5G ellenes graffity egy londoni lakóépület falán 2020 április 8-án - fotó: Justin Setterfield / Getty Images)