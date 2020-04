Magyar csapatot is díjaztak az EU koronavírus elleni hackathonján

Magyar csapat nyerte meg az egészségügyi kategóriát az Európai Bizottság múlt hétvégén rendezett, #EUvsVirus nevű hackathonján. A Team Discover egy 3D nyomtatással könnyen és gyorsan előállítható betegfigyelő rendszerrel szállt be a versenybe, amivel ígéreteik szerint egy nővér egyszerre száz kórházban fekvő pácienst is felügyelhetne anélkül, hogy veszélynek tenné ki magát – olvasható a verseny honlapján.

A hat magyarból álló csapat egy szenzorokkal felszerelt fejpántban látta a probléma megoldását, amivel a betegek könnyen megmérhetik azokat az életfunkcióikat, amelyeket a kórházakban egyébként is vizsgálnak a koronavírussal fertőzötteknél – ezek a testhőmérséklet, az oxigéntelítettség, illetve a légzésszám. Az adatokat az eszköz egy központi szerverre tölti fel, ahol az orvosok egy helyen láthatják a páciensek állapotát, és arról is jóval könnyebben értesülhetnek, ha valakinek romlik az állapota.

A prototípus elkészítése 21 euró, vagyis durván 7400 forint volt, de a tömeggyártás szakaszában ennél is lejjebb lehetne szorítani a költségeket. A csapat szerint ez nemcsak azt garantálja, hogy a gyártás könnyen felskálázható, hanem azt is, hogy a termék minden kórház számára elérhető legyen. A Team Discover a győzelemmel nemcsak támogatást kap a projektjéhez, hanem ott lehet a május végén tartandó Matchathonon is, ahol a győzteseket potenciális befektetőkkel és partnerekkel kötik majd össze.

A koronavírus hatásainak ellensúlyozására már több tagállamban, köztük április elején Magyarországon is hackathonon próbáltak megoldásokat keresni, ez utóbbin már szerepelt is a Team Discover megoldása. A közelmúltban egy másik magyar csapat is sikeresen szerepelt egy hasonló nemzetközi hackathonon, ők egy gépi tanulást segítő keretrendszerrel kerültek be a díjazottak közé.