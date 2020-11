A zöld technológia már képes emlősök nélkül is tejet előállítani. Lehet, így elsőre nem nagy kunszt, mert van növényi is, ám ezt emlősök sejtjeiből nyerik. Az ökológiai válsággal küzdő bolygónknak ez jó hír.

Hagyományosan állattenyésztéssel nyernek tejet, amit – az eltarthatóság érdekében – mikrobiológiai módszerekkel kezelnek. Létezik azonban celluláris mezőgazdaság is, ahol még kis léptékben egyelőre, de zöld technológiával kísérleteznek előállítani élelmiszert úgy, hogy minél kisebb környezetkárokat okozzanak.

A zöld technológia egyetlen szempontot vesz figyelembe, a fenntarthatóságot.

Egy szingapúri startup cég laboratóriumi körülmények között valódi tejet készít emlőssejtekből anélkül, hogy mondjuk teheneket tartana. Az alapítók között megtalálhatók a Google öregdiákjai, valamint amerikai és ázsiai, zöld termelékenységet szorgalmazó technológiai vállalkozások és egy vezető amerikai hagyományos tejüzem.

A jelenlegi tejipar környezetileg fenntarthatatlan.

Csak a tejtermelés négy százalékkal járul hozzá az emberi tevékenységből származó üvegházhatású gázok teljes kibocsátásához – ez évente körülbelül kétmilliárd tonna CO 2 -egyenérték. A globális metánkibocsátás 37 százaléka szarvasmarha-tenyésztésből származik. A metán valóban erős üvegházhatású gáz – körülbelül 25-ször hatékonyabb a sugárzás CO 2 -ként való megfogásában. A tejipar emellett hatalmas mennyiségű forrást is felhasznál, például földet és vizet – írják indoklásként az új technológia szorgalmazói.

A TurtleTree Labs vállalat szabadalmi oltalom alatt álló technológiákat hozott létre annak érdekében, hogy teljes értékű és ízű tejet készítsen tehénsejtekből, gyakorlatilag laboratóriumi körülmények között „leutánozva” a tehenek természetes tejtermelési folyamatát. Lényegében valódi tejet készít környezetszennyezés nélkül, nem használ földet, csekély víz- és energiabefektetéssel dolgozik. A cég azt vallja, hogy a kórokozók, betegségek kockázatát is a minimálisra tudja csökkenteni.

A termék 95 százalékkal kevesebb erőforrás-fogyasztást igényel, mint az eredeti tejtermelés.

Kíváncsiak vagyunk, mi minden készíthető a laboratóriumban előállított tejünkkel. Eddig sikereket értünk el tehenek, kecskék, juhok és tevék sejtjeivel, ami azt jelenti, hogy a lehetőségek hatalmasak. Még értékesebb lesz a technológia, ha ebből a tejből is elkezdünk sajtokat és vajakat készíteni.

– mondja a cég vezetése. A BBC-n megnézhetik videón is, hogyan dolgozik a cég, hogyan állítanak elő „zöld” tejet.



Hasonló kezdeményezéseket már láttunk a húsiparban is, és az első gyanakvásainkat leküzdve beláttuk, hogy ez (is) lehet az irány. A fogyasztók inkább hajlanak arra, hogy kegyetlenségmentes feldolgozásból származó termékeket fogyasszanak.

A laboratóriumi sejtekből tejet kivonva valódi tejet kaphatunk anélkül, hogy károsítanunk kellene a bolygót, és ártanunk az állatoknak, tehát ez a jövő.



Ha nem változtatunk az étkezési szokásainkon, felfaljuk a bolygót. De mennyire hasonlít a műhúsos bolognai spagetti, fasírt vagy pástétom íze az eredetiéhez? Ebben az Index-cikkben erről is olvashatnak.

Fenntarthatóság A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan szervezési elv, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy károsítaná a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket. A fenntartható fejlődés elve és lényege megakadályozni a környezet elhasználódását, és ezt úgy kell elérnie, hogy közben ne mondjon le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről”.

