Bezárják az Arecibo Obszervatóriumot

Az amerikai tudományos alap (NSF) úgy döntött, hogy bezárja a kábelszakadás miatt megsérült és életveszélyessé vált Arecibo Obszervatóriumot. Ralph Gaume az alap csillagászati osztályának vezetője, azzal indokolta a döntést, hogy szeretnék megőrizni és látogatók előtt megnyitni a létesítmény még épen maradt részeit.

Amint arról beszámoltunk a legendás rádiótávcső, amely története során a földrengéseket és hurrikánokat is viszonylag sértetlenül megúszta, 2020 augusztusában sérült meg komolyabban, amikor leszakadt a távcső felett felfüggesztett 900 tonnás antenna platformot tartó egyik kábel, amely 30 méteres lyukat vágott a 305 méter átmérőjű tányérba. A fenntartók e baleset javítására készültek, amikor a nyári sérülés helyén november elején leszakadt az egyik 9 centiméteres acél fő tartókábel is, a korábbinál is nagyobb kárt okozva.

Komoly az veszélye, hogy váratlanul és megállíthatatlanul összeomlik. Ha előre tervezetten leszereljük, azzal megvédhetjük az obszervatórium értékes részeit

– mondta Gaume.

A Puerto Ricó-i dombok közé mélyesztett Arecibo Obszervatóriumot 1963 novemberében adták át, és 305 méteres átmérőjével a világ legnagyobb egybeépített rádiótávcsöve volt, míg az 500 méter átmérőjű kínai FAST meg nem előzte 2016-ban.

Russell Alan Hulse és Joseph Hooton Taylor jr. itt fedezték fel az PSR B1913+16 kettős pulzár csillagrendszert, amelyért megkapták a Nobel-díjat. Az Arecibo teleszkópot emellett többször használták földön kívüli civilizációk keresésére, egy ízben pedig földön kívüli civilizációknak szánt üzenet küldésére.