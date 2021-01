Szeretlek benneteket!

– ezt írta a tüntetőknek szóló közösségimédia-üzenetben Donald Trump, mielőtt felszólította őket, hogy menjenek haza, illetve megismételte a választási csalással kapcsolatos hamis vádjait is.

A Twitter Trumptól három tweet eltávolítását követelte, méghozzá a

„a tisztességes állampolgári viselkedésre vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt”.

A közösségi portál hangsúlyozta, hogy az elnök fiókja végleg zárva marad, hacsak nem távolítja el a tweeteket. Ezt maga az elnök meg is tette, mert posztjai helyén egy olyan típusú üzenet található (háromszor), amit csak akkor ír ki a Twitter, ha maga a felhasználó távolítja el a posztjait. Mivel a Twitter felszólításának Trump eleget tett (vagy azok a munkatársai, akik a fiókját kezelik), várhatóan a tiltástól kezdve 12 órán belül visszakapja fiókját.

Kérdés, hogy ezek után mi fog történni Trump fiókjával, hiszen – posztolási szokásait és karakterét ismerve – a volt elnök patthelyzetbe került.

Donald Trump Twitter-végjátéka?

A BBC írt minderről egy gondolatébresztő cikket, azt latolgatva, hogy a Twitter-felfüggesztés után mi lehet a kimenetele a tiltásügynek. Az írás lényegében arról szól, hogy Trump patthelyzetbe került, hiszen hiába is kapja vissza a fiókját, kapott egy olyan figyelmeztetést, amely a következőképpen szól:

A Twitter-szabályok jövőbeni megsértése, ideértve az állampolgári tisztességre vagy az erőszakos fenyegetésekre vonatkozó irányelveinket is, a @realDonaldTrump fiók végleges felfüggesztését vonja maga után.

Hogy ezzel mi a gond? Hiszen az átlag Twitter-felhasználókra ugyanilyen szabályok vonatkoznak, de Trump tíz éve használja a szolgáltatást, és folyamatosan megszegi a szabályokat.

A szabályzat világos:

Nem használhatja a Twitter szolgáltatásait a választások vagy más társadalmi folyamatok manipulálása vagy befolyásolása céljából.

Kérdés: miért csak most lépett a Twitter, és miről fog ezután Donald Trump posztolni?

Miért csak most lépett a Twitter?

Az első kérdés összetettebb, és a válasz rá nagyjából az, hogy Trump és a Twitter egyfajta „szimbiózisban” éltek, amelynek a szabályok megsértése sem jelentett akadályt. Trumpnak azért jó a Twitter, mert rövid posztokat írhat ki rajta, ahol érvelnie nem kell, a maximum 280 karakteres írások tökéletesen illeszkedtek nyers politikai kommunikációs stílusához.

A BBC írása szerint a Twitternek viszont azért volt hasznos eddig Trump, mert egyfajta furcsa reklámot jelentett a platformnak, hogy a világ egyik leghatalmasabb embere itt ereszti rá a világra a „nagyszerű eszmefuttatásait”, és akár egyetértettek vele az emberek, akár csak röhögni akartak rajta, akkor is felmentek a Twitterre, hogy elolvassák. Vagy ha ezt nem is tették meg rögtön, állandóan arról lehetett olvasni, hogy Trump már megint mit tweetelt. Színtiszta reklám volt tehát ez a platformnak. Filmsztárokat, népszerű sportolókat szoktak ilyesmire sok-sok pénzért megkérni, Trumpnak még fizetni sem kellett, csak szemet hunyni a szabálysértései felett.

A BBC információi szerint állítólag „állandó viták folytak a legmagasabb szinten” arról, hogy Trump Twitter-fiókját életben tartsák. Jack Dorsey vezérigazgató azzal érvelt, hogy a „közösség érdeke”, hogy a volt elnök fiókja megmaradjon – egészen addig, ameddig nem szítja az „offline erőszakot” – ez viszont most megtörtént.

Egy biztos, jelen helyzetben Trumpnak két választása van: vagy meghunyászkodik, és engedelmeskedik a Twitter szabályainak, vagy törlik a fiókját.

Máshol is felfüggesztették

Donald Trump fiókjait a Facebook és az Instagram is felfüggesztette először csak 24 óráig, aztán maga Mark Zuckerberg jelentette be, hogy "legalább két héttel meghosszabbítják" a felfüggesztést mindkét platformon. Emellett a YouTube is törölte Trump videóját. A Snapchat szintén letiltotta arról a leköszönő elnököt, hogy posztoljon, bár az nem világos, hogy mikor oldják fel a tilalmat.

A Facebook a következőket nyilatkozta az ügyben:

Azért távolítottuk el a fiókot, mert összességében úgy gondoljuk, hogy inkább fokozza, mint csökkenti a folyamatos erőszak kockázatát.

A Facebook esetében egyébként

az is csoda, hogy egyáltalán indokoltak

– tényleg a világ egyik leghatalmasabb emberének kell ehhez lenni. „Hétköznapi” felhasználónak általában konkrét indoklás sem jár, hogy miért törlik a posztjait, a Facebook-oldalait és a fiókját.

A Facebook a legtöbbször nem magyaráz, nem indokol, amikor törlik a fiókot – a legtöbbször egy algoritmus „döntése” alapján –, legfeljebb valamilyen általános indoklást kapunk. Aki tehát magyarázatot szeretne kapni, vagy szeretné visszakapni a fiókját, akkor – pestiesen szólva – mehet a sóhivatalba, ugyanis emberi alkalmazott nem áll szóba „halandó” felhasználóval, ismét csak algoritmusok „döntenek” arról, visszaengedi-e a közkedvelt online terepre az illetőt a Facebook.

(Borítókép: Donald Trump a twitteren 2020. október 21-én. Fotó: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)