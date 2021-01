WHO: Kivételes esetekben hat hetet is lehet várni a Moderna-vakcina második dózisával

A Moderna amerikai gyógyszercég által a koronavírus ellen gyártott vakcinából - kivételes esetekben - az első oltást követő hat héten belül is be lehet adni a második dózist – közölték kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői.

A szervezet ajánlása szerint ideális esetben 28 nap különbséggel kellene beadni a két oltást, de a második dózist akár a 42. napra is ki lehet tolni

olyan kivételes esetekben, amikor például egy országban már nagyon elterjedt a betegség vagy ha hiány van a vakcinából.

A WHO immunizációs stratégiai tanácsadó csoportjának (SAGE) szakértői azt nem ajánlják, hogy fél adag dózist használjanak fel az oltóanyagból, illetve

várandós nők beoltását továbbra sem tanácsolják.

A WHO a maga részéről még nem hagyta jóvá a Moderna oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását, az ügyben várhatóan február végén dönt a szervezet. A Moderna-vakcinát már több ország egészségügyi hatósága engedélyezte.

A WHO szakértői továbbra sem javasolják, hogy a külföldi utazásokat lehetővé tegyék azok számára, akik már megkapták a koronavírus elleni oltást, mert szerintük egy ilyen gyakorlat sértené a méltányosság elvét, illetve az is ellene szól, hogy még nincs bizonyíték arra, hogy a beoltottak nem fertőzhetnek meg másokat.

