Negatív értékelésekkel bombázták a Robinhoodot a tőzsdét felforgató kisbefektetők

A „Robinhood” volt az egyik és egyben legnépszerűbb alkalmazás, amelyet független kereskedők nemrég arra használtak, hogy a csőd szélétől nem messze lévő GameStop, használt videójátékkereskedő bolthálózat részvényeit felvásárolják és ennek következtében e részvények árfolyama irreálisan megugrott. Ezek a független kereskedők egy Reddit üzenőfal felhasználói voltak és ezen akciójukkal felforgatták a tőzsdét, ezáltal bizonyos befektetési alapoknak is komoly kárt okozva.

Tiltás és bosszú: Robinhood pórul járt

Erre reagálva a Robinhood és többi kereskedős platform is letiltotta a „független piaci kereskedőknél”, hogy tovább vásárolhassanak a GameStop és az AMC részvényeiből. Ezen az említett kereskedők olyannyira berágtak - azt érezvén, hogy a Robinhood korlátozásai „elárulták” őket – hogy negatív, 1/5-ös kritikákkal bombázták a Robinhood applikációját a Google Play-en.

A Google emiatt több tízezer egycsillagos értékelést távolított el a széles körben használt kereskedelmi alkalmazásról - amelynek korábban négycsillagos átlaga volt. A Google közleményében arról írt, hogy azonnal intézkedik, amikor olyan „hamis minősítéseket” lát, amelyek célja a termék átlagos pontszámának szándékos manipulálása.

Mindettől függetlenül a folyamatosan érkező, további egycsillagos értékelések (ez a lehető legrosszabb érték, nulla nincs) továbbra is húzzák lefelé a Robinhoodot, amely kritikus az applikáció készítői számára, hiszen az értékelések alapján is szerez, vagy veszít pozíciót a Google Play áruház kínálatában.

A vádak egyébként – a jelenlegi helyzettől függetlenül – tulajdonképpen nem hangzanak annyira alaptalannak. Bár a Robinhood megakadályozta a független kereskedőket abban, hogy egyes részvényeket megvásároljanak, ugyanakkor azok továbbra is elérhetőek maradtak a nagy, professzionális kereskedők számára, így most a függetlenek vádolják azzal a Robinhoodot, hogy az applikáció manipulálja a tőzsdét, hiszen így már a nagybefektetőket védik.

Nem az első eset

Ez az úgynevezett „review bombing” a videójátékok világában sem ismeretlen. Amikor tavaly megjelent a The The Last of Us Part II, és a Metacritic oldalra felkerült, akkor dühös gamerek nagy része a boltokba kerülés után azonnal lehúzták a pontszámokat – nyilvánvalóan nem amiatt, mert akár egy percet is játszottak volna vele, hanem azért, mert az előző rész közkedvelt főszereplőiről olyan információk szivárogtak ki, amelyek a rajongóit, illetve az alt-right mozgalom képviselőit felbosszantották.

A Metacritic is reagált a helyzetre: egy olyan újabb rendszert alakítottak ki, amellyel legalább egy napot kell majd várni, miután egy játék frissen megjelent, így arra „ösztönözték” a gamereket, hogy legalább játszanak az adott címekkel mielőtt értékelnek.