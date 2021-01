A videójátékok sohasem voltak még ennyire népszerűek – nem meglepő, amikor 2021-ben is oly sokat vagyunk otthon karanténban, home office-ban.

Igazi reneszánszukat élik a videójátékok – különösen a PC-s címek. A Steam játékplatform 2020-as eladásai rekordokat döntöttek, ugyanis a gamerek 21 százalékkal több játékot vásároltak, és 50 százalékkal több időt töltöttek játékkal. Ez viszont azt is jelenti, hogy a lelkes játékosok nagy problémával néznek szembe: a grafikus kártyákat, a játék PC-szívét hihetetlenül nehéz megszerezni – pedig a modern játékokhoz már nem árt, ha az Nvidia 3000-es vagy az AMD-kártyák családjának valamelyik tagja megvan.

Hónapokon keresztül azt láthattuk, hogy a játékosok versenyeznek a kínálatért, táboroznak az üzletek előtt (ahol egyáltalán szabad fizikailag is sorban állni), összeomlanak a weboldalak, és kénytelenek megfizetni a túlárazott termékeket, hogy a csúcskategóriás játékokat csúcsminőségben játszhassák – bármilyen hardverről is legyen szó.

Mi a probléma?

Lehet, hogy egy irodai számítógép jól működik egy beépített grafikus kártyával, de aki komoly játékokkal akar játszani, annak elengedhetetlen egy dedikált grafikus kártya. A legmodernebb videókártyák 4K-s felbontást, 60 fps-t vagy annál nagyobb képfrissítést, jobb megvilágítást és bizonyos játékoknál sugárkövetést is biztosítanak. Mindezért a PC-ben a videókártya a felelős, így tehát nagyon nem mindegy, hogy a gépünkbe milyen kártyát veszünk.

Pontosan így van vele Leonora Tomlinson-Bennett is, aki egyszerre nagy gamer, és a játékiparban is dolgozik, illetve mellesleg még streaminggel is foglalkozik. Leonora nagyon izgatott volt az Nvidia új, 3000-es kártyasorozatának tavaly szeptemberi megjelenése miatt.

A munkám része a tartalom (a játékok motorját használó videók) létrehozása, így betöltöm a játékokat, és ilyen tartalmakat készítek. Aki ezt a nagyközönséggel is megosztja, azt akarja, hogy a lehető legjobban nézzen ki.

Szerinte a nagy kereslet egyik oka az, hogy az új kártyák valójában sokkal jobbak, mint amire sokan számítottak, a teljesítményjavulás ugyanis az előző generációhoz képest 50–90 százalékos.

Ugyanakkor az olyan új játékok, mint például a Cyberpunk 2077, lassan és grafikai hibáktól hemzsegve futnak a régebbi konzolokon, és a régebbi PC-s kártyákon sem működnek már megfelelően.

Hatalmas előrelépést jelentenek, az én grafikus kártyám pedig valóban elavult

– magyarázta Leonora, aki viszont nem tudta megtalálni a kívánt csúcskategóriás RTX 3080 kártyát, ezért kénytelen volt leragadni egy nem elég nagy teljesítményű 3070-nél és várni a sorára a jobb kártyáért.

A várólistán vagyok. Úgy érzem magam, mintha én lennék a háromezredik a sorban

– kesereg némi fanyar iróniával Leonora.

Az ár/minőség kategóriában optimálisnak számító, 265 200 forintba kerülő Nvidia 3080-as kártya helyett a másik lehetőség, hogy az erősebb, ám sokkal drágább, 571 ezer forintot kóstáló 3090-est veszik meg, mert azt még lehet kapni a hiánycikknek számító 3080-as helyett.

Miért van ekkora hiány világszerte?

A hatalmas keresletnek és az általános hiánynak nincs igazán egyetlen oka. Tavaly év elején a kínai gyártás átmenetileg korlátozott volt a koronavírus kitörése miatt; később a szállítás késedelme sújtotta az elektronikai piacot; a Bitcoin ára pedig jövedelmezőbbé tette a „bányászatot” – a GPU-k használatával.

Mindez elképesztő jelenetekhez vezetett világszerte. Az Egyesült Államokban, amikor a kijárási korlátozások még enyhébbek voltak, az emberek a háztömb körül álltak sorban az elektronikai kiskereskedőknél, sőt, még sátrat is vertek a bolt előtt abban a reményben, hogy reggel, az üzlet nyitásakor meg tudják venni az egyiket a

maréknyi videókártya

közül.

A kiskereskedők utalványokat osztogattak a sor elején lévőknek, míg mások ezeket a helyeket – nem a tényleges kártyákat – több száz dollárért próbálták megvásárolni a sorban állóktól. A vásárlók pedig egy „kijelentkezési rendszert” alakítottak ki, hogy a sorokból ki-, majd visszaállva WC-szüneteket és étkezést iktathassanak be. A legtöbb ember számára viszont a korlátozott készlet online vásárlása volt az egyetlen lehetőség.

Javulni fog a helyzet?

A két fő grafikuskártya-gyártó – az Nvidia és az AMD – egyszerűen nem képes megfelelő mennyiségben legyártani a termékeket.

Egyszerűen elképesztő a videójátékok iránti igény! A teljes kapacitásunkat felemésztette, képtelenség volt a kereslettel lépést tartani

– hangsúlyozta az Nvidia pénzügyi igazgatója, Colette Kress a CES során, és arra figyelmeztetett, hogy a kínálat

valószínűleg alacsony marad az első negyedévben.

Hasonló a helyzet az AMD esetében is: Lisa Su, a cég vezérigazgatója a CES bejelentése után arról beszélt, hogy a hiányt a hatalmas kereslet okozza, „és nem a gyártási problémák következménye”. Azt mondta, mindent megtesznek, hogy felzárkózzanak, de mindez időbe telik.

A kiskereskedők arra figyelmeztettek, hogy az automatizált robotok nagy problémát jelentenek, mert – csakúgy, mint a PlayStation 5 esetében – a nepperek ezekkel vásárolják fel a kártyákat, hogy akár dupla áron is újraértékesítsék azokat, mielőtt a valódi fogyasztóknak esélyük lenne rá, hogy eredeti áron megvegyék.

Ha nincs nextgen, az oldgen is jó

Mindezek tükrében talán nem meglepő, hogy a régebbi vagy középkategóriás videókártyákkal hasonló a helyzet: előfordul, hogy egy kétéves videókártya majdnem ugyanolyan áron fogy, mint 2018-ban.

Hogy mi várható a jövőben, az kérdéses, de az biztos, hogy egyelőre a konzolok és videókártyák frontján egyaránt hatalmas a kereslet, és szinte minden termék hiánycikk. Aki tehát nem jut semmilyen hardverhez, annak talán érdemes kipróbálnia valamelyik online játék streamingmegoldását: jelenleg az Nvidia Geforce Now és a Google Stadia a legerősebbek a piacon – utóbbi nemrég jutott el Magyarországra, és pusztán egy böngésző segítségével akár 4K-ban (megfelelő internetsebesség meglétével) futtathatunk vele játékokat.