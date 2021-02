A Robinhood átverte a felhasználóit és népszerűbb, mint valaha

Kemény kritikák érték a Robinhood nevű tőzsdei alkalmazást az üzleti modellje miatt, de még így is új felhasználókat és befektetőket vonz magához – írja a Vice magazin.

Annak ellenére, hogy egyaránt kritizálták a felhasználók és az amerikai törvényalkotók is, valamint még egy csoportos pert is kapott a nyakába, miután kereskedelmi korlátozásokat vezetett be a GameStopra, az AMC-re és az r/WallStreetBets közösség által megcélzott más részvényekre, a Robinhood mégis újabb tőkebefektetésekre és felhasználók áradatára számíthat.

A népszerű, díjmentes befektetési alkalmazás, amely saját meghatározása szerint „demokratizálta” a befektetéseket, miközben a felhasználók kereskedési adatait fedezeti alapoknak értékesítette, nemrég az által vált híressé, hogy kisbefektetők GameStop részvényeket vásároltak az alkalmazáson keresztül, mintha nem lenne holnap, ezáltal mesterségesen feltornázták a használtjáték-áruház árfolyamát. A Robinhood éppen ezért korlátozta a nem professzionális befektetők kereskedését, letiltották őket arról, hogy AMC, vagy GameStop részvényeket vásároljanak. Ezt a húzást a felhasználók sem tartották fairnek és a törvényhozók is meghallgatásokat követeltek.

Sokan szeretik Robinhoodot

A Robinhood számára negatív fordulatok ellenére mégis úgy tűnik, hogy az applikáció és a szolgáltatása népszerűbb, mint valaha. A New York Times szerint a múlt csütörtök - a Robinhood legszigorúbb kereskedelmi korlátozásainak napja – egyben az eddigi legjobb is volt az alkalmazás számára: több mint 177 000 letöltést hozott (amely az előző heti napi mutató kétszerese), és napi 2,7 millió felhasználója volt.

A Robinhood hétfőn azt is bejelentette, hogy további 2,4 milliárd dollárt gyűjtött be egy új finanszírozási fordulóban, amelyet a Ribbit Capital vezetett, és olyan befektetőket is behúzott, mint az ICONIQ Capital, Andreessen Horowitz, a Sequoia Capital, az Index Ventures és a NEA.