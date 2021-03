Forradalmi széthúzható okostelefonnal rukkoltak elő a kínaiak

Egyelőre még csak prototípus szintjén léteznek az okostelefonból tablet méretűre széthúzható készülékek, de a BBC újságírói már ki is próbálták ezeket.

Az összehajtható telefonok után – vagy mellett – talán ez lehet az új generációs okostelefon-technológia, amely (tényleg) meghódítja a világot. A brit BBC az Oppo nevű kínai cég jelenleg még sci-finek tűnő készülékét próbálgatta.

Telefon és tablet egyben – elegáns megoldással

A készülék egyetlen gombnyomásra alakul át egy 6,7 colos okostelefonból egy 7,4 colos tabletté. Hasonlóan az összehajtható telefonokhoz, a gyártónak az a célja a kütyüvel, hogy a felhasználó egyszerre tudja kihasználni a hagyományos okostelefon képességeit, telefonálásra vagy egyszerűbb böngészésre, és a tablet lehetőségeit filmnézésre vagy munkára.

Az Oppo most elárulta a brit újságíróknak, hogy azzal is kísérleteznek, hogy bármilyen méretűre beállíthassák a készüléket, oly módon, hogy a felhasználó egyszerűen leállítja a kütyüt széthúzó motort, amikor neki tetszik. Így például bármilyen felbontású videó megnézéséhez adaptálódik az Oppo készüléke.

„I got the power”

A kütyüt a power gombon való csúsztatással tudjuk szétnyitni és ismét becsukni. Az összképen mindössze az ront egy kicsit, hogy egy csendes szobában lehet hallani, ahogy a széthúzó motor dolgozik, de ez azért nem olyan vészesen zavaró.

A brit újságíró azt is kipróbálta, hogy a power gomb helyett erővel nyomta össze a telefont – ilyenkor az engedelmeskedett, és szépen összecsukódott, tehát a beépített mechanizmus ilyen erőhatásokra is figyel.

Az összképen talán még kicsit ronthat (de ez lényegében persze szinte elkerülhetetlen), hogy a képernyőn van-e nyoma annak egyfajta csík formájában, ahol az összehúzódik, és valóban, van rajta ilyen nyom – csakúgy, mint az összecsukódó telefonoknál – ezt viszont csak kikapcsolt állapotban lehet észrevenni, használat közben nem.

Kemény ez a cucc

A képernyő nem puha és nem nyomódik le, hanem teljesen szolid, tehát teljesen ugyanolyan, mint egy hagyományos okostelefonon. Emellett nem is karistolódik a képernyő a ki-be csukódástól – viszont azt hozzá kell tenni, hogy ez még csak egy prototípus, amelyre vigyáz minden újságíró, mint a szeme fényére, tehát komolyabban ebből a szempontból még senki sem tesztelte. Az Oppo állítása szerint viszont több mint 100 000-szer ki-be lehet csukni, anélkül, hogy a kütyü elromlana.

A prototípus jellegéből adódóan nem világos az sem, hogy mennyire gyorsan merül le az aksi a sok ki-be csukódásnak köszönhetően. A brit újságíró által tesztelt modellben kamera sincs, és elég érdekes kérdés, hogy hová lehet bepasszírozni? Továbbá az sem világos még, hogy víz- és porálló-e a kütyü, mint a drágább okostelefonok. Az már biztos, hogy a Samsung Galaxy Z Fold ezekkel a tulajdonságokkal nem rendelkezik. Egyelőre az Oppo semmilyen kereskedelmi árat nem adott meg.

A kínai cég nincs egyedül ezzel a technológiával, a másik kínai cég: a TCL, illetve a koreai LG is dolgozik nagyon hasonló megoldáson, de az Oppo volt az első, amelyet a BBC újságírója ki is próbálhatott. Az Oppo azt állítja, hogy ezt függetlenül fejlesztették ki, és le is védették a technológiát, szóval nem lennénk meglepődve, ha rövidesen ezzel kapcsolatban perek tömkelegei indulnának.

Még nem eladó

Az Oppo ugyanakkor még nem tervezi kereskedelmi forgalomba hozni a közeljövőben a készüléket, és csak azért mutatták meg az első újságíróknak, hogy lássák, milyen technológián dolgoznak. Az Oppo képviselője arról beszélt, hogy először alaposan le akarják tesztelni a technológiát, és ezen még nincsenek túl.

Ez csak arra szolgál, hogy megmutassuk, milyen innovatív és előremutató új technológiákon gondolkozunk. Továbbá azt is meg szerettük volna mutatni, hogy milyen irányba mozdul el az okostelefonok jövője a következő években.

– nyilatkozta az Oppo képviselője.

A két rivális technológia sem hiányzik a piacról persze, és a gyártóik nem is tétlenkednek. A Samsung után a Huawei nemrég jelentette be a saját összecsukható telefonját, a Microsoft Surface Duo pedig már tavaly augusztus óta létezik – ennek megítélése egyelőre elég vegyes a szaksajtóban, az első tesztek alapján. A Surface Duo gyakorlatilag két különálló, összehajtható képernyőt használ, és a készülék 1399 dollárba (kb. 414 000 Ft-ba) kerül. A Samsung és Huawei összecsukható készülékek is nagyjából ebben az árfekvésben mozognak, így eléggé esélyes, hogy amikor az összetolható okostelefonok végre piacra kerülnek, ugyanennyit, vagy még többet kell ezekért kiperkálnunk.