Perelik a Google-t, mert privát böngészéskor is adatot gyűjt a Chrome

Per indul a Google ellen Kaliforniában, mert a cég böngészője az úgynevezett inkognitó módban is adatokat gyűjt a felhasználókról. A júniusban beadott kereset szerint a Chrome böngészőben végzett adatgyűjtés a személyes adatokat védelméről szóló szabályokat mellett a lehallgatásról szóló törvényeket is sérti. Az internetes keresóriás a csoportos per elutasítását kérte, de az ügy Lucy Koh szövetségi bíró döntése alapján mégis bíróságra mehet.

A bíróság konklúziója, hogy a Google nem tájékoztatta a felhasználókat arról, hogy adatgyűjtést végez, miközben a felhasználó privát böngészést folytat

- indokolta Koh bíró a döntést.

A felperesek 5 milliárd dollár kártérítést követelnek a Google anyacégétől az Alphabettől. A Google hivatalosan nem ragált a döntés hírére, de korábban közölték, hogy az inkogintóablak megnyitásakor világosan olvasható az információ miszerint a különböző weboldalak sütik alkalmazásával változatlanul adatot gyűjthetnek a felhasználóról.

Az privát vagy inkognitó böngészési módot az összes népszerűbb internetböngésző ismeri. A program ilyenkor nem menti az előzményekbe a meglátogatott oldalakat vagy kereséseket, ha valaki például belépve használja a Youtube-ot, nem marad nyoma, ha inkognitó ablakba megnyitott Youtube oldalon titokban lakodalmas rockot hallgat.

Mint ismert tavaly ősz óta az Egyesült Államokban és az Európai Unióban perek sora indult internetes óriás cégek ellen különböző évtizedes üzleti gyakorlatok - például a piaci erőfölény alkalmazása, monompóliumépítés és a felhasználók személyes adatinak gátlástalan gyűjtése és értékesítése - miatt. A perek az Apple mellett a legtöbb esetben a Facebook közösségi oldal mellett a Google-t érintik.

[forrás: 9to5google, Cnet, Engadget ]