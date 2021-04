Nagyot ment a paródiapénz, aztán nagyot is bukott

Az elmúlt napok zuhanása ellenére is kiemelkedik a kriptovalutapiac mezőnyéből a közösségi gerillabefektetők által felkapott internetes mémhez kötődő viccpénz.

Pénteken több mint tizedével zuhant a Dogecoin árfolyama az előző naphoz képest, 7 nap alatt pedig közel a harmadát veszítette el az értékének, de még így is több mint negyvenszer annyit ért, mint az év elején, és 30,6 milliárd dolláros összértékével a hetedik legnagyobb kriptovaluta.

A hét utolsó munkanapján nagyot ütöttek a kriptopiacon, a Dogecoinnál csak a Ripple teljesített rosszabbul pénteken a nagyobb kriptopénzek közül, de ha az elmúlt egy hónap adatait nézzük, akkor valósággal szárnyalt a Dogecoin: 30 nap alatt közel 350 százalékkal nőtt az értéke.

A kriptopénzek spekulációtól hemzsegő tajtékos világában, mindez nem is olyan különös, azt a részletet kivéve, hogy a Dogecoin egy mémből készített úgynevezett vicc-kriptovaluta.

Ki az a Doge?

A Doge egy internetes mém, amelynek alapja egy shiba inu kutyát ábrázoló kép, amelyen színes Comic Sans betűtípussal írott nagyon törött angol gondolatok jelennek meg. A Doge maga is az angolul kutyát jelentő dog hibásan írott változata. Az eredeti kép egyébként Kabosu kutyát ábrázolja, akinek fotóit gazdája a japán óvodapedagógus Atsuko Sato tette közzé 2010 februárjában. A kép a Redditen keresztül lett népszerű, majd a Shiba Confessions című tumblr blogon alakult ki feliratozott formája, ami a 4chanen népszerűvé válva 2013 nyarára az örökzöld mémek közé emelkedett.

A Dogecoinnak nevezett kriptopénzt még bőven a mém virágjában 2013 decemberében mutatták be. Létrehozói, az IBM munkatársa Billy Markus és az Adobe szoftvermérnöke Jackson Palmer kimondottan a bitcoin szatírájának szánták. Sikeresen kapaszkodtak a Doge mém hullámaiba és bejárták a világsajtót, de hosszabb távon jelentéktelenségbe süllyedtek, amiből csak publicitási akciók mozdították ki őket, mint amikor 2014-es téli olimpia előtt gyűjtést rendeztek a jamaikai bobcsapatnak, a kenyai ivóvízellátásért, vagy Josh Wise NASCAR-versenyző megsegítéséért.

A gerillakisbefektető közbelép

Az is igaz, hogy a Dogecoinnak voltak fellángolásai az évek során. Egyszer például 2018-ban, egy általános kriptopénz konjunktúrát követve szárnyalt egy nagyot.

A kutyapénz jelenlegi szárnyalásának igazi oka az amerikai internet legnépszerűbb fóruma, a Reddit és azon belül is a SatoshiStreetBets.

Ismerős lehet a név: 2021 elején a WallStreetBets (Wall Street-i Tippek) zárt csoportban kezdtek szerveződni azok a kisbefektetők, akik végül sikeresen felverték a haldokló videójátékkereskedés, a GameStop részvényeit, komoly veszteséget okozva a cég elkerülhetetlen bukására spekulálóknak és a legtöbb esetben saját maguknak.

A SatoshiStreetBets nevében a bitcoin feltaláló titokzatos Satoshi Nakamoto neve ismerhető fel, tehát egy közösségi kriptopénz spekulációról van szó, amely úgy tűnik az említett kriptopénz paródiája köré szerveződik.

99 luftballon

További árfolyamfelhajtó tényező, hogy a legnagyobb kriptopénz kereskedő oldalt a Coinbase-t április közepén bevezették az amerikai tőzsdepiacra. Ez a történelmi esemény rekordra emelte minden kriptopénz, a Bitcoin, az Ether és a Dogecoin árát is.

Utóbbi iránt olyan példátlan kereslet alakult ki, ami komoly fennakadást okozott a Robinhood rendszerében. A jutalékmentes kereskedéssel népszerűvé vált Robinhood alkalmazás érdekes módon a WallStreetBets történetében is exponálta magát, megakadályozta a közösség által kipécézett részvények felvásárlását, utóbbi miatt közös pert is indítottak ellenük a kisbefektetők.

A cseresznye a tortán Elon Musk. A világ második leggazdagabb embere, és a Tesla elektromos autógyár tulajdonosa egy tech-szupersztár és már korábban is megfigyelhető volt, hogy amire azt mondja jó, oda özönlenek a geekek és a pénz. Márpedig Musk nem egyszer jelezte Twitteren, hogy a Dogecoin menő, mindannyiszor megpendítve az árfolyamot: például amikor közzétett egy bejegyzést egy Holdat ugató kutyáról (Doge Barking at the Moon), amellyel egyben megidézte az "irány a Hold" kriptopénzes szlenget.

Aki mindebből semmilyen hasznot sem lát az viccpénz egyik alkotója Billy Markus, akit 2015-ben kirúgtak az IBM-től, ezért pénzzé tette összes Dogecoinját és vásárolt rajta egy japán kisautót.

(Borítókép: Dodgecoin kriptovaluta. Fotó: Yuriko Nakao / Getty Images)