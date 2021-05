A rövid orrú kutyák nem csak aranyosabbak, kommunikálni is könnyebb velük

A kutyák esetében a CDKN2A gén egyes mutációi összefüggést mutatnak egyes ráktípusok kialakulásával. Ez a kutatók szerint megerősíti, hogy hasonló szerepe lehet a génnek az emberekben, legalábbis a rák megfékezése terén − derült ki az ELTE kutatásából.

A kutatók a kutyaagyakat vizsgálták. Az első eredmények szerint az öregedésben kiemelkedő szerepet játszó gén hasonló aktivitást mutat a kutyáknál és az embereknél. A gén alkalmas lehet a biológiai életkor pontos becslésére és egyes öregedéssel kapcsolatos betegségek kialakulásának előrejelzésére a kutyák esetében − írta meg a Magyar Nemzet.

Az MTI arról számolt be, hogy a kutatók a kutyákat más területen is vizsgálták. Az ELTE etológiai tanszékének munkatársai arra a megállapításra jutottak, hogy a rövid orrú, együttműködő, fiatal és játékos kutyák néznek legszívesebben az ember szemébe. Négy tényezőt vizsgáltak, amelyek azt befolyásolhatják, mennyit néz a kutya az emberre. A vizsgálat alatt az állatok fejformáját, a faját, korát és a személyiséget is figyelembe vették.

A kutyák egyedülállóan jól alkalmazkodtak az emberekhez, és ebben fontos szerepe van a kommunikációnak, eközben érzékenyek az ember tekintetének irányára is. A gazdával való szemkontaktus kialakítása mindkét félben megemeli az oxitocin szintjét, ami erősíti a társas kötődést. Ugyanakkor a kutyák nem egyforma mértékben hajlamosak szemkontaktus kialakítására.

A kutatás alatt százharminc családi kutyát vizsgáltak meg. Ebből kiderült, hogy a boxer, a bulldog, a mopsz és általában a rövid orrú kutyák a retinájuk felépítése miatt élesebben látnak a látóterük középpontjában, ezért feltételezték, hogy könnyebben létesítenek szemkontaktust az emberrel. Ezzel szemben a hosszú orrú kutyák széles panorámaképet látnak, mert az információt feldolgozó idegsejtek egyenletesebben oszlanak el a retinájukon. Ezért ha maguk elé kell összpontosítaniuk, könnyebben elvonhatják a figyelmüket a perifériáról érkező vizuális ingerek − számoltak be a kutatók.

Konrad Lorenz Nobel-díjas etológus szerint a tömpe orrú, nagy szemű kutyákat azért kedvelik az emberek, mert a kisbabákra emlékeztetik őket. A mostani eredmények szerint annak sem lehet elhanyagolható szerepe, hogy a rövidebb orrú kutyák jobban odafigyelnek a gazdájuk arcára és ezért könnyebb kommunikálni velük.