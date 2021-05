Ebből kiderül, hogy milyen súlyos lesz a koronavírus-fertőzés

Egy új kutatásban sikerült identifikálni néhány olyan gént, amelyek befolyásolhatják a koronavírus-fertőzések lefolyását. Arra vonatkozóan, hogy a genetika kapcsolatban van-e a koronavírus fertőzéssel, már korábban is voltak kutatások.

Az új kanadai tudósok által végzett kutatás most szintén arra utal, hogy ez a kapcsolat létezik. A tudósok 5000 ember genetikai adatait vetették össze, és arra jutottak, hogy

elsősorban azok a gének játszhatnak szerepet a fertőzésben, amelyek az emberek vércsoportját meghatározzák.

„Azonosítottunk néhány olyan gént, amelyeknek köze lehet a koronavírus fertőzéshez” – mondta Dr. Ana Hernandez Cordero, a British Columbia Egyetem kutatója.

Állítása szerint a vizsgálat alatt ok-okozati összefüggést találtak a vírus és néhány génvariáns (SLC6A20, ERMP1, FCER1G, CA11) közt. Ezek közül egyébként az ERMP1-et már korábban is összefüggésbe hozták az asztmával, a CA11-ről pedig eddig is feltételezték, hogy a diabéteszben szenvedők számára teheti súlyosabbá a koronavírust.

A kutató azt is elmondta, hogy van még néhány olyan génvariáns (IL10RB, IFNAR2, OAS1), amely a feltételezéseik szerint kapcsolatban állhat a súlyos megbetegedésekkel, bár ezekre vonatkozóan egyelőre még nincs bizonyítékuk. „Ezeknek a génvariánsoknak az immunválaszban való szerepéből arra lehet következtetni, hogy a koronavírussal is összefüggésbe kerülhetnek, ezért érdemes lesz őket alaposabban is megvizsgálni” – mondta kutató.

Korábban egyébként már több kutatás is vizsgálta azt, hogy a vércsoport és a fertőzés közt lehet-e összefüggés. Ebből az látszódik kirajzolódni, hogy a 0-s vércsoportúak valamivel ellenállóbbak lehetnek a vírus szemben, miközben az A- és AB- vércsoportúak jobban ki vannak téve a veszélynek. A vércsoportokról Szlávik János infektológus főorvos is beszélt már, de ő azt hangsúlyozta, hogy ha van is némi különbség e tekintetben, valószínűleg nem annyira jelentős, hogy bárki is biztonságban vagy nagy veszélyben érezze magát.

A génekkel kapcsolatban pedig az is felmerült már, hogy a Neander-völgyiektől örököltek is enyhíthetik a fertőzést.