Egyre közelebb csapnak le a tornádók

Több jel is arra utal, hogy tornádó ért földet Tápiószőlősön és Tápiószelén. Noha a tornádókat nem lehet előrejelezni, és nem lehet megmondani melyik szupercellából fog lenyúlni felhőtölcsér, több paraméter is kedvezően alakult ahhoz, hogy erőteljes, forgó feláramlások alakuljanak ki, melyek magukban hordozzák egy esetleges tornádó kialakulásának lehetőségét is – írta szerdán az Időkép.





Az egyik olvasójuk által beküldött felvételen nem vehető ugyan ki egyértelműen, hogy a tölcsér elérte-e a felszínt, ennek hiányában ugyanis csak tubáról lehet beszélni. Mindenesetre egy tápiószelei lakos kis területre koncentrálódó károkról számolt be: a telkükön több fűzfa is kidőlt, amelyek ráadásul egymásra merőlegesen feküdtek, ami egy tipikus jele annak, hogy tornádó, és nem heves kifutószél okozta a károkat.