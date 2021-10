Van egy rejtett funkció az Instagramon, amitől szomorú lehet

Van az Instagram beállításai között egy menüpont, melyben megnézheti, kik azok, akik nem fogadták el követésre vonatkozó kérelmét.

Mivel egyre több a privát fiók Instagramon, az applikáció például a fiatalkorúak profiljait automatikusan erre állítja be, így hasonlóan a legtöbb közösségi oldalhoz, vissza kell igazolni a követői kérelmeket. Ezzel az Instagram a felhasználók biztonságérzetét szeretné növelni, illetve csökkenteni a platformon keresztül történő zaklatások számát.

Ha valaki nem igazolja vissza a követési kérelmet, arról az azt küldő felhasználó nem kap értesítést. Van azonban a mobilos Instagram adatvédelmi beállításai között egy menüpont, ahol megnézhetjük, milyen követési kérelmeket küldtünk el fiókunkból, és ezek közül melyeket nem igazolták vissza.

Hogy ezt lássuk, az Instagramon ki kell választani profilunkat, onnan a Menüt, majd a Beállításokat. Azon belül a Biztonság menüpont kell, majd az Adatok elérése nevű. Itt, ha betöltött az app, a Kapcsolatok részhez kell görgetni, majd pedig az Aktuális követési kérelmek > Az összes megtekintése. Ha erre rányomunk, kapunk egy listát azokról a fiókokról, melyek nem fogadták el a kérést. Szomorkodhatunk is, mérgelődhetünk is, vagy egész egyszerűen egyesével a fiókokra kattintva vissza is vonhatjuk az el nem fogadott követési kéréseket. Utóbbit érdemes csinálni, közösségi médián mérgelődni nem érdemes.