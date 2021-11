Hatmilliárd dollárt bukott az Apple a csiphiány miatt

Bár növekedést produkált az Apple a negyedik pénzügyi negyedévben, azt a vállalatot is megviselte a globális chiphiány, melyről korábban úgy tűnt, a legértékesebb cégként megússza a dolgot. A negyedik negyedév eredményei sokkal jobbak is lehettek volna, ha nincs chiphiány és más ellátási-zavarok, mondta a CNBC-nek adott nyilatkozatában a cég vezérigazgatója, Tim Cook.

A 2021-es negyedik negyedév eredményeiben a szolgáltatások és a Mac minden eddiginél magasabb eredménnyel zárt, ugyanakkor az iPhone, az iPad és a tartozékok üzletágak rosszabbul végeztek, mint azt az elemzők várták.

Főként a félvezetők hiánya miatt kevesebb eszközt tudott legyártatni a cég, ezzel hatmilliárd dollártól estek el. Cook elmondta, mostanra minden terméküket érinti kisebb-nagyobb mértékben a globális hiány.

A cég éves árbevétele 29 százalékkal nőtt 83,4 milliárd dollárra, a nettó profit pedig 12,67 milliárd dollárról 20,51 milliárdra nőtt. Az iPhone-ok termelte árbevétel 38,9 milliárd dollár volt, majdnem a fele a cég teljes bevételének úgy, hogy a negyedik negyedéves adatok közt a legújabb iPhone 13-ak még nem szerepelnek. Az elemzők előzetesen 41,5 milliárd dollárt vártak az iPhone üzletágtól. Szintén rosszabbul teljesített a vártnál a tartozékokat tömörítő divízió azzal, hogy a várt 9,3 milliárd dollár helyett 8,8 milliárdos bevételt termelt.

Jobban teljesített viszont az elvártnál a Mac és az iPad. A számítógépekből 9,2 milliárd dollárnyi, a táblagépekből 8,3 milliárdos bevétele volt a cégnek. Ezen üzletágak sikere az otthonra szorult dolgozóknak és az Apple ARM architektúrára átálló M1 rendszerchipjével szerelt Mac gépeinek köszönhető. Szintén jobban teljesítettek a vártnál a szolgáltatások – iCloud, Music, TV+, Podcasts, Arcade, News+, Card –, melyek 18,3 milliárd dollárt hoztak a konyhára, többet, mint a Mac és az iPad együtt. Az előfizetői bázis ráadásul 45 millió új taggal bővült, így a világon a több mint egymilliárd Apple-felhasználó közül már 745 millióan fizetnek is a cég valamilyen szolgáltatásáért is a hardver mellett.

Ha a régiós lebontást nézzük, az Apple továbbra is hazájában legsikeresebb, de a cég hatalmasat ment idén Kínában is, emlékeztet a HWSW. A távol-keleti országban az Apple eladásai 83 százalékkal nőttek az előző évihez képest.

Cook figyelmeztetett, a chiphiány az új termékeket is érinti. Az iPhone 13 mobilok Pro változatai továbbra is hiánycikknek számítanak a boltok polcain, az újonnan bejelentett MacBook Pro gépekre pedig már most több hetes előrendelői listák vannak. Magyarországon például ha most akarnánk iPadet rendelni a cég webshopján keresztül az új széria táblagépei közül, az Apple leghamarabb december első hetére tudja biztosítani a kiszállítást. Cook azt javasolja, aki vásárolni szeretne, kérdezzen rá minél gyakrabban a boltokban, hogy érkezett-e készlet, vagy rendeljen online, ha tud várni. A vezető hozzátette, ebben az évben jóval nehezebb lesz az Apple eszközeihez hozzájutni karácsony előtt is, mint az eddigi években volt.