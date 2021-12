Közülük kerülhet ki az, aki elsőként a Marsra lép

Tíz új kadétot üdvözölt a NASA az űrügynökség által Artemis-generációnak nevezett asztronauták között. Tizenkétezernél is többen jelentkeztek az Artemis-programba 2020 márciusáig, közülük került ki a most bejelentett tíz ember. Az újoncok előtt a kiképzés sikeres elvégzése után hatalmas lehetőségek nyílhatnak meg: az Artemis-program keretén belül a Holdra vagy akár a Marsra induló missziók legénységének tagjai közé is beválaszthatják őket.

Vanessa Wyche, a NASA Johnson Űrközpontjának igazgatója az újoncok bemutatása során elmondta, az asztronauták tanulni, tervezni, edzeni és repülni fognak, majd a Nemzetközi Űrállomáson, később a Holdon, végül pedig a Marson teljesítenek majd szolgálatot. Mint ismert, a NASA Artemis-programja 2025-ig újra embert akar juttatni a Holdra, köztük az első nőt és az első színes bőrű asztronautát is. A program repüléseire ugyanakkor még nem jelentettek be egyetlen nevet sem, így az újoncok a 2020 decemberében az Artemis-program űrhajósaiként bemutatott 18 másik asztronautával közös kalapból kerülnek majd kiválasztásra tudásuk és teljesítményük alapján.

Az Artemis-generáció űrhajósai a holdmissziók mellett az ISS-re is repülni fognak a SpaceX Crew Dragon, illetve ha szolgálatba lép, akkor a Boeing CST–100 Starliner űrhajóján. Előtte azonban komoly kiképzés vár rájuk a houstoni Johnson Űrközpontban: a jelentkezők többek közt az ügynökség T–38 Talon gépeivel fognak repülni, űrsétát fognak gyakorolni, robotikát és oroszt tanulnak majd, illetve felkészülnek az űrhajók irányítására és az űrben elvégzendő tudományos munkára. Ha a NASA tesztjeit sikerrel teljesítik, akkor kapják meg az asztronauta státuszt.

A bejelentett tíz újonc Nichole Ayers, Marcos Berrios, Christina Birch, Deniz Burnham, Luke Delaney, Andre Douglas, Jack Hathaway, Anil Menon, Christopher Williams és Jessica Wittner. Többségüknek van már katonai tapasztalata, legtöbbjük az amerikai légierőnél vagy a haditengerészetnél szolgált. De a hadseregen kívüli karrierjük is érdekes, az alaszkai Deniz Burnham például fúrástechnikával foglalkozó mérnök, Anil Menon pedig jelenleg a SpaceX orvosi tisztjeként dolgozik.

Az újoncok közül Nichole Ayers egyike azoknak a női pilótáknak, akik az F–22 Raptorral repültek, és ő az első, aki egy kizárólag női pilótákból álló alakulatot harci bevetésen vezetett. Most megnyílt előtte a lehetőség arra is, hogy ő legyen az első nő, aki a Holdon járt.

Ahhoz, hogy valaki a NASA kadétja legyen, több kritérium teljesítése is szükséges: az egyik ilyen az amerikai állampolgárság megléte; ezt követi a mesterfokozatú diploma megléte valamilyen tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai (röviden STEM) területen, amit a jelentkező a NASA által akkreditált egyetemen szerzett. Erre jön még az ezer repült óra szükségessége sugárhajtású repülőgép pilótájaként, illetve minimum háromévnyi gyakorlat valamelyik STEM-tudományágban. Ha ezek mind megvannak, akkor pedig jöhet az orvosi és az erőnléti alkalmassági vizsga, amit szintén teljesíteni kell.

Az újonnan érkezett kadétokról a NASA részletes bemutatót közölt oldalán, ez angolul itt elolvasható.

(Borítókép: Az új kadétok. Balról jobbra: Nichole Ayers, Christopher Williams, Luke Delaney, Jessica Wittner, Anil Menon, Marcos Berríos, Jack Hathaway, Christina Birch, Deniz Burnham és Andre Douglas. Fotó: Robert Markowitz / NASA)