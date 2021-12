Mit kell tudnunk az omikron-variánsról?

Az omikron-variáns éppen csak megjelent, az erről szóló első hírek után szinte azonnal világszerte elterjedt. Az Egyesült Államokban legalább 17 államban, világszerte 50 országban, köztük az Európai Unión belül is villámgyorsan kimutatták azóta, hogy dél-afrikai tudósok bejelentették az új szupermutáns létezését.

A vakcinagyártók már be is jelentették, hogy felülvizsgálják az oltások hatásosságát az új variáns ellen, több állam pedig korlátozni kezdte a légi közlekedést az érintett országokból. Ez eddig nagyon rosszul hangzik, hiszen ilyet utoljára a delta-, vagy régebbi nevén indiai variáns esetében hallottunk, az eredmény pedig ismert. Most azonban van némi remény arra, hogy másképp alakuljon a helyzet. Ezt nem más, mint maga dr. Anthony Fauci, az Egyesült Államok Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója, a jelenlegi és korábbi elnöki tanácsadó jelentette be a CNN-nek adott interjújában.

Fauci egyelőre óvatos optimizmusnak adott hangot, de arra utalt, hogy a Biden-kormány már a sebtében bevezetett utazási korlátozások feloldását is fontolgatja. Ezt egyébként az ENSZ-főtitkár António Guterres némi iróniával „utazási apartheidnek” nevezte, nyilván Dél-Afrikára utalva. Az omikron szinte megállíthatatlanul terjed az Egyesült Államokon belül, legutóbb eseteket Georgia, Louisiana és Missouri államból jelentettek. Eközben az Egyesült Államokban a napi esetszámok ismét 100 ezer fölé emelkedtek, és várhatóan további emelkedésnek nézünk elébe.

Ez azonban nem feltétlenül rossz hír! – ezt már Rochelle Walensky, a CDC igazgatója tette hozzá. – Az omikron-variánsban több tucat mutáció található, amelyet jelenleg tanulmányozunk.

Ez a variáns minden előzőnél több mutációval rendelkezik, és ezek közül néhány fokozottabb fertőzőképességét jelenthet, illetve képessé teheti az immunrendszerünk vagy akár vakcinák által jelentett védettség megkerülésére is. De még ez sem biztos, hogy probléma.

Hogy lehet mindez egyszerre igaz?

A vírus most úgy viselkedik, mint bármilyen más rendkívül fertőző légúti vírus. Ezt Michael Osterholm, a CDC és a Minnesotai Egyetem kutatója jelentette ki. A magyarázat pedig viszonylag egyszerű. Az omikron-variáns genetikai információt cserélhetett egy közönséges náthát okozó, korábban is ismert humán koronavírussal.

Ez azt jelenti, hogy fertőzőbbé válhatott ugyan, de az általa okozott betegség jóval kevésbé súlyos, mint eddig. Ezt egy kutatócsoport közölte egy még nem lektorált, de már prepublikáció formájában közzétett tanulmányban. Az omikron-variáns részletes genetikai elemzése során ugyanis egyezéseket találtak egy korábbi, viszonylag gyakori, de ártalmatlan koronavírussal, a HCoV-229E-vel. A kutatók kimutatták, hogy a Sars-CoV-2, vagyis az új típusú koronavírus, ami a jelenleg zajló világjárványért és az eddig szinte példa nélküli pusztításért felelős, képes fertőzést okozni a másik gyakori, de ártalmatlan koronavírussal egy időben.

Ha pedig egy vírusgazdában egyszerre vannak jelen, akkor elképzelhető, hogy egyes génszakaszok cserélődnek köztük. A szerzők szerint a Sars-CoV-2 tehát átvesz egyes részeket az egyszerű náthát okozó koronavírusokból, aminek során fertőzőbbé válik, de elveszíti a súlyos betegséget kiváltó képességét.

Ez esetünkben jó hír is lehet, mivel azt jelentheti, hogy a világjárvány okozója szelídül, és ugyan még fertőzőbbé válhat, sőt akár a vakcinákat és az immunrendszerünket is képes lehet megkerülni, de az általa okozott betegség jelentősen kevésbé súlyos az eddiginél. A szakértők számára ez nem feltétlenül váratlan fejlemény, hiszen kicsit leegyszerűsítve: egy vírusnak sem evolúciós érdeke, hogy elpusztítson minket.

A vírus ugyanis egy obligát parazita, tehát gazdaszervezetre mindenképpen szüksége van ahhoz, hogy szaporodni tudjon, sőt ahhoz is, hogy életben maradjon. Tulajdonképpen várható volt tehát, hogy olyan irányba fog mutálódni, amely fertőzőképességét tovább növeli, de a betegség súlyosságát – és így az elhalálozások számát – csökkenteni fogja. Azt minden fentebb idézett szakértő hozzáteszi, hogy ez még további bizonyításra vár, de mindenképpen bizakodásra ad okot a WHO friss bejelentése is, miszerint egyértelműen az omikron-variánshoz köthető halálesetekről nem tudunk, és a Dél-afrikai Köztársaságban sem észleltek növekvő mortalitást eddig.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos, c. egyetemi tanár.

(Borítókép: James D. Morgan / Getty Images)