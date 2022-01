Izraelben az omikrontól várják a nyájimmunitást

Izraelben az omikron vírusvariánstól várják a nyájimmunitást, mindeközben azonban már a negyedik oltásról beszélnek. Megváltoztatták védettség fogalmát is.

Sok más országhoz hasonlóan Izraelben is meredeken emelkednek a koronavírus-fertőzések számai. Egészen pontosan az elmúlt néhány napban megnégyszereződött az új esetek száma. A legújabb előrejelzések szerint január végére az ország eljuthat a 4 millió fertőzöttig. Ezt azonban, legalábbis egyelőre, nem követi a halálozások hasonló mértékű növekedése.

Ez az omikron variánssal kapcsolatos kezdeti optimizmust támasztja alá, miszerint az eredetinél fertőzőképesebb ugyan, de nem okoz súlyosabb betegséget. A szakértők számára ez nem feltétlenül váratlan fejlemény, hiszen kicsit leegyszerűsítve: egy vírusnak sem evolúciós érdeke, hogy elpusztítson minket. A vírus ugyanis egy obligát parazita, tehát gazdaszervezetre mindenképpen szüksége van ahhoz, hogy szaporodni tudjon, sőt ahhoz is, hogy életben maradjon.

Tulajdonképpen várható volt tehát, hogy olyan irányba fog mutálódni, amely fertőzőképességét tovább növeli, de a betegség súlyosságát – és így az elhalálozások számát – csökkenteni fogja. Izrael szakértői az omikron variánstól várják nyájimmunitás régóta áhított elérkezését.

Eközben azonban már a negyedik oltás szükségességéről beszélnek.

Sőt, azt hivatalosan már engedélyezték is, legalábbis gyengébb immunrendszerrel rendelkező egyének, a 60 évnél idősebbek körében illetve az egészségügyben dolgozók számára. Izrael döntéshozói eközben megváltoztatták a védettség fogalmát is.

A jelenlegi definíció szerint védettnek tekinthető, aki három oltást kapott, vagy pedig legalább két oltása van az utóbbi hat hónapon belül.

A 9 milliós államban ez jelenleg nagyjából 6 millió embert jelent. Az ország miniszterelnöke szerint a cél továbbra is a gazdaság működőképességének megőrzése, de szükség esetén további lezárások is szóba jöhetnek. Salman Zarka, az ország koronavírus operatív törzsének vezetője szerint azonban még korai az öröm, mivel az elmúlt két évben bebizonyosodott, hogy azok is újra megfertőződhetnek akik már átestek a betegségen és meggyógyultak.

Eran Segal, Izrael egyik elismert koronavírus-szakértője attól tart, hogy az ország tesztelési kapacitása nem tud majd lépést tartani a fertőzöttek számával, így valójában nem lesznek tisztában a járvány alakulásával. Szerinte a fertőzések számának meredek emelkedése annak ellenére is az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődéséhez vezethet, hogy az omikron variáns a deltához képest kevésbé súlyos lefolyású eseteket okoz. Minden eshetőségre felkészülve az ország az elsők között kötött le nagyobb mennyiséget a Pfizer nemrégiben jóváhagyott koronavírus elleni gyógyszeréből.

