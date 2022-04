Menekülni kezdett a rendőrök elől egy önvezető autó

A New York Post szerint az esetről még április elején tettek közzé egy felvételt. San Franciscóban a rendőrök azért próbálták megállítani a járművet, mert nem világítottak a fényszórók. Az autó ekkor félre is húzódott, így a közelébe lépő rendőr láthatta, hogy senki nem ül a volán mögött.

Az egyenruhás megpróbálta kinyitni a kocsi ajtaját, de nem sikerült, így elindult visszafelé a saját autójához.

eközben viszont AZ ÖNVEZETŐ AUTÓ ROBOTPILÓTÁJA FOGTA MAGÁT, ÉS RÁNYOMOTT A GÁZPEDÁLRA.

Az egyik helyi lakos videót is készített az esetről, amelyen látszik, hogy az autó két gyalogosátjárón és egy kereszteződésen is áthajtott, mire ismét megállt.

A járókelők közül egyesek meglepődtek, megrémültek, míg mások nevetni kezdtek azon, hogy a kocsi menekülőre fogta a dolgot. A rendőrök végül a helyszínen nem sokat tudtak kezdeni a járművel, azt leszámítva, hogy értesítették a készítőjét.

Az autót a General Motors leányvállalata, a Cruise nevű cég fejlesztette ki. A vállalat szerint a kocsi nem menekülni akart a rendőrök elől, a robotpilóta csak a dolgát tette, és mindössze azért indult el ismét, hogy áthajtson egy biztonságosabb helyre.

A cég azt is közölte, hogy a San Franciscóban dolgozó rendőrökkel együttműködnek az ilyen eseteknél, és egy külön e célra fenntartott telefonszámon értesítik őket, ha valami probléma van az egyik autójukkal. Így tettek most is. A szakértők később kiérkeztek a helyszínre és átvették a jármű vezetését. Hozzátették, hogy bírságot nem kaptak emiatt, azt viszont ki kell deríteniük, hogy a fényszórók miért nem kapcsoltak be.

San Franciscóban egyébként korábban is voltak már hasonló esetek. Tavaly a Google leányvállalata, a WayMo több tucat járműve viselkedett furcsán, mivel rendszeresen – az egyik lakos szerint ötpercenként – egy zsákutcába vezettek, fordultak egyet, majd távoztak.

Ebben az esetben a problémát valószínűleg az okozta, hogy a jármű GPS-rendszerében nem zsákutcaként volt feltüntetve a szakasz, és csak a helyszínen szembesültek azzal az önvezető autók, hogy nem tudnak továbbhaladni.

A hibák ellenére az önvezetők fejlesztése továbbra is halad. A Google leányvállalata például – egy frissebb cikk szerint – már lassan ott tart, hogy a saját dolgozóit is ilyenekkel fogja munkába szállítani.