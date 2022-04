Nem tesz jót a szívének, ha túl sokat foglalkozik a politikával

Azt a mindennapokban is láthatjuk, hogy a politika jelentősen befolyásolhatja az emberek hangulatát, most azonban az is kiderült, hogy súlyos egészségügyi rizikófaktort is jelenthet. Egy tudományos vizsgálat szerint ugyanis olyan szív- és érrendszeri eseményeket válthat ki a politika,

amelyek akár végzetesek is lehetnek.

Mindez egy, az mfor.hu által most, a 2022-es választás után idézett, két korábbi kutatásból derült ki, amelyet az American Heart Association nevű, szívbetegségekkel foglalkozó nonprofit szervezet mutatott be a cikkében tavaly. A vizsgálatokon a 2016-os amerikai elnökválasztás alatt vizsgálták meg az embereket.

Az egyik vizsgálatban 2536 felnőtt szívritmusát vizsgálták meg, akiknek az átlagos életkora 71 év volt. A szívük működését a választások előtt két héttel és utána négy héttel is megvizsgáltak, és ezeket az adatokat összevetették két másik, 2015–2016 fordulóján róluk készített hasonló vizsgálattal. Az összevetésből kiderült, hogy a politika és a választások miatt átlagosan 77 százalékkal nőtt a szívritmuszavarok kockázata.

Ezen a kategórián belül volt néhány olyan rendellenesség, amelynek a kockázata különösen nagy mértékben megemelkedett. Ráadásul a kutatók ebben a vizsgálatban azt állították:

nem volt jelentős különbség a veszélyeztetett páciensek között a vérnyomás, a szívműködési rendellenességek, A nem, rassz, életkor vagy éppen a politikai hovatartozás tekintetében.

A másik vizsgálatban viszont némiképp más eredményre jutottak. Itt nem a szív működésére, hanem a vérnyomásra fókuszáltak a tudósok: először hat hónappal a választás előtt mérték meg, majd pedig egy évvel az esemény után megismételték a vizsgálatot.

Ők arra a következtetésre jutottak, hogy elsősorban azoknak a vérnyomása nőtt meg jelentősen, akiknek már a választás előtt is magas volt az értékük. E felmérés szerint tehát elsősorban azokra lehet veszélyes a politika, akiknek magasabb a vérnyomásuk, vagy szívproblémákkal küzdenek.

Érdekesség, hogy ennél a vizsgálatnál az egyes rasszok között is jelentősebb különbségeket találtak. Elsősorban a spanyol ajkú fehér lakosság tagjainál mértek látható vérnyomásbeli különbséget: náluk az átlagos vérnyomás az először mért 118/69,5-ről 121,7/72,6-ra emelkedett a választások utánra. Rajtuk kívül még a feketéknél mértek nagyobb különbséget, náluk viszont a kettő közül csak az utóbbi értéknél, amely 72,2-ről 74,9-re nőtt.