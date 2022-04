A WHO-nak nem tetszenek a Pfizer ügyletei

A Pfizer szájon át szedhető gyógyszere, a Paxlovid olyan, nem súlyos Covid–19-ben szenvedő betegek számára ajánlott, akiknél a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy betegség komollyá válhat vagy a beteg kórházi kezelésre szorulhat. Ezek közé az emberek közé tartoznak a be nem oltottak, az idősebbek vagy az immunhiányos páciensek.

A gyógyszer egy 3078 beteget megfigyelt vizsgálaton alapul, amelyből kiderült, hogy a kezelés után a kórházba kerülés kockázata 85 százalékkal csökkent. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országok hiányt szenvednek az ellenszerből, ugyanis csak abban az esetben lehet beadni a gyógyszert, ha korai stádiumában diagnosztizálják a betegséget. De ezekben az országokban jóval kevesebb a tesztelési arány, pontosabban nyolcvanadrésze a magas jövedelmű országokéhoz képest.

Az innovatív gyógyszergyártó cég (Pfizer) nem átlátható, és ez megnehezíti a közegészségügyi szervezetek számára, hogy pontos képet kapjanak a gyógyszer elérhetőségéről, s arról, hogy mely országok vesznek részt a kétoldalú megállapodásokban, és mennyit fizetnek

– idézi a WHO-t az Menedzsment Fórum, hozzátéve, a Pfizer Gyógyszeripari Szabadalmak Tárával kötött szerződése miatt pedig kevesebb ország részesülhet a Paxlovidból.

Nem tudni, mikor kezdik szállítani

A gyógyszer április 22-én felkerült a WHO előminősítési listájára, de eltarthat egy ideig, mire megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, hogy a gyógyszert nemzetközi szinten is szállíthassák. Emiatt a WHO azt javasolja a gyógyszergyártó cégnek, hogy tegye átláthatóbbá az árképzését és az ügyleteit, továbbá bővítse engedélyének földrajzi hatályát a Gyógyszerszabadalmi Alappal.

Ugyanis jelenleg nemcsak a kevesebb jövedelemmel rendelkező országoknak, hanem az Egyesült Államoknak is gondot okoz a gyógyszer beszerzése. A színes bőrűek és a vidéki területen élők szinte nem is tudnak a Paxlovid létezéséről. Amerikának most nagyjából 530 dollárjába kerül minden egyes ötnapos kúrája a Pfizernek. De az unióban sem indult meg a közös beszerzés, pedig Magyarország még az első körben szeretne 50 ezer kezeléshez elegendő tablettához jutni.

