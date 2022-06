Androidosodik az Apple, itt az iOS 16

Korábban már számtalan pletykát lehetett hallani arról, hogy a tavalyi, egészen kicsi iOS 15-ös frissítés után az Apple idén valami nagy durranásra készülhet. Szó esett az úgynevezett Always-on-Display bevezetéséről, egy teljesen új appikon készletről és a zárképernyő teljes újragondolásáról is – nos, mint kiderült, ezek közül csak az utóbbi érkezett meg, szerencsére azonban más dolgokkal és kényezteti a felhasználókat az új szoftververzió.

iOS 16

Az iOS 16 legszembetűnőbb újítása egyértelműen a zárképernyő újragondolása, azt ugyanis mostantól szó szerint a végtelenségig testreszabhatjuk. Több új, dinamikus háttérkép bevezetése mellett lehetőségünk lesz arra is, hogy megváltoztassuk az óra betű számtípusát, illetve annak színét, valamint akár négy minialkalmazást, azaz widgetet is kihelyezhetünk a zárképernyőre, hogy egyetlen pillantással megtudjuk, például mi a nap következő teendője, hány százalékon van az Apple Watchunk, vagy AirPodsunk akkumulátora, és hogy hogyan állnak az aktivitásgyűrűink.

Az értesítések mostantól nem takarják ki a háttérképünket, azok a zárképernyő alján fognak felsorakozni, az olyan alkalmazások pedig, melyek valamilyen élő eseményről küldenek folyamatosan értesítéseket (sportmérkőzések esetén pl. az ESPN, ételrendelésnél pl. a Wolt vagy a Foodpanda) az appok már csak egy nagyobb, úgynevezett élő értesítésben tájékoztathatják a felhasználót a meccs állásáról vagy a rendelés állapotáról, több, kisebb értesítés helyett – ezzel is megszűntetve a zűrzavart.

Az iOS 15-ben bejelentett Fókuszmódok még nagyobb teret kaptak, azok mostantól nem csak az értesítésekre és a kezdőképernyőre lesznek kihatással, hanem tulajdonképpen az egész rendszerre – mostantól egy fókuszmód beállításával, majd bekapcsolásával egy gombnyomással megváltoztathatjuk a zár- és kezdőképernyőt, az értesítések közlésének módját, illetve még azt is, hogy milyen e-mailek kerüljenek – és ne kerüljenek – be a fókusz alatt a postaládánkba.

Enyhe ráncfelvarrást kapott még a fotók alkalmazás is, mostantól lehetőségünk van a könyvtárunkat megosztani a család összes tagjával az iCloudon keresztül,

az iMessageben pedig végre visszavonhatjuk és szerkeszthetjük is az elküldött szöveget – egy véletlenül elolvasott üzenetet pedig bármikor olvasatlannak jelölhetünk.

Ezek mellett még számtalan alkalmazás frissült kisebb, nagyobb dolgokkal – a térképekben lehetőségünk lesz útvonaltervezés esetén több állomást is beállítani; javult a diktálás, mely most már automatikusan szúrja be a szövegbe a különböző írásjeleket („természetesen” a magyar nyelv ezúttal sem támogatott); az időjárás app még részletesebb tájékoztatást nyújt majd (Magyarországon valószínűleg nem); a beérkező FaceTime hívásokat a handoff segítségével átküldhetjük bármelyik másik Apple eszközünkre; a Spotlight pedig még relevánsabb és részletesebb adatokat szolgáltat majd kereséseinkre – de ezt is sokszor hallottuk már.

iPadOS 16 és MacOS Ventura

Azt, hogy az iPaddel mit is szeretne kezdeni az Apple minden bizonnyal még ők sem tudják, ugyanis a legújabb iPad Prókban, de még az eggyel olcsóbb iPad Airben is az Apple M1-es chipje ketyeg, mely teljesítményben megegyezik a 2020-as MacBook Air és MacBook Pro teljesítményével, a szoftver azonban rengeteg téren korlátozza a gépeket.

Az iPadOS első verzióját a 2019-es WWDC-n jelentette be az Apple, ezzel elindítva az iPad önállósodását, mint teljesértékű számítógép, három évvel később azonban még mindig nem értünk el oda, ahol pontosan lennünk is kellene. Az iPadOS 16 a zárképernyőt érintő újdonságokon kívül minden egyéb jóságot megkapott, amit az iOS 16 is, ezen felül azonban megkapta, a Maceket hajtó MacOS legújabb verziójában, a Venturában debütáló Stage Manager névre keresztelt funkciót.

Az almás cég szerint az új funkció leginkább a többfeladatos munkavégzésben segít, a Stage Manager aktiválásával egy bal oldali sávban ugyanis mind a MacOS, mind az iPadOS összegyűjti az épp megnyitott alkalmazásokat, ahonnan azokat egyetlen gombnyomással elérhetjük. Ez leginkább az iPadek számár jelent majd nagyobb előrelépést, hiszen ez az alkalom, hogy az iPadOS lehetőséget ad az alkalmazások úgynevezett ablakos megnyitására, melyeket lehetőségünk lesz majd kedvünk szerint méretezni is.

A legnagyobb újítás azonban egyértelműen a dedikált Időjárás alkalmazás bevezetése az iPadeken, melyre több, mint 12 évet kellett várnia a felhasználóknak, de az iPadOS 16-tal végre most megérkezett.

A viccet félretéve, az új szoftver a Stage Manageren kívül nem hozott egetrengető újdonságokat, a teljesség igénye nélkül alább szemügyre vehet még néhányat:

Külső kijelző támogatás M1-es chippel szerelt iPadek esetén

Új referenciamódok a 12.9 hüvelykes, 2021-es iPad Próban

A kijelző felbontásának átállítása M1-es chippel szerelt iPadek esetén

Metal 3 támogatás az A13 Bionic, vagy újabb chippel szeret iPadek esetén

WatchOS 9

Az iPadOS 16-tal szemben az Apple Watchokon futó WatchOS egy egészen szép frissítést kapott tegnap, érkezett három teljesen új számlap, valamint átdolgozásra kerültek az edzések és az alváselemzés is. Edzés közben a szívritmus zónáknak köszönhetően, most már láthatjuk, hogy aktuális pulzusunk mely kategóriába esik, az új verseny funkció pedig kültéri futás vagy biciklizés esetén segít minket ebben, hogy legyőzzük a tegnapi önmagunkat.

A WatchOS 9-et futtató órák már képesek lesznek automatikusan váltani az úszás, a biciklizés és a futás között, mely minden bizonnyal nagy pluszpont lesz a triatlonosoknak, az alváselemzés pedig mostantól még részletesebb betekintést nyújt a pihenéssel töltött órákba – az óra ugyanis ezentúl ébredés után akárcsak az általunk is tesztelt Huawei Watch GT 3 Pro, felvázolja majd, hogy mennyi időt töltöttünk a különböző alvásfázisokban.

Az új szoftvereknek egyelőre még csak a fejlesztői bétaváltozata érhető el, az Apple ígéreté szerint azonban már júliusban kezdetét veheti a publikus tesztidőszak. Az iOS 16, az iPadOS 16, a MacOS Ventura és a WatchOS 9 végleges verziója egyaránt valamikor az ősz elején válik elérhetővé a felhasználók számára. A teljes, közel kétórás bejelentést alább nézheti vissza:

