Sok ezer magyar ember korai halálához és akár egymillió megbetegedéshez járulhat hozzá az elkövetkező időszakban a rezsicsökkentés visszafogása és a fakitermelés korlátozásának eltörlése – állítja közleményében a Levegő Munkacsoport. Szerintük az intézkedések hatására rendkívüli mértékben megnövekszik a szilárd anyagokkal történő tüzelés és így a levegő szennyezettsége is.

Kiemelik: a szilárd tüzelés a légszennyezés fő oka Magyarországon. A fatüzelésből pedig nagy mennyiségű apró szilárd részecske kerül a levegőbe, ami hazánkban 13 ezer ember korai halálát okozza évente, és ezek az emberek átlagosan több mint 10 évet veszítenek az életükből.

Mint írták, lakosságarányosan számítva

Magyarországon kétszer annyian halnak meg a légszennyezés miatt, mint például Franciaországban vagy Hollandiában.

Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a halálozások száma csak a jéghegy csúcsának a csúcsát jelenti, hiszen százszor ennyi megbetegedés történik. A különösen veszélyeztetettek közé tartoznak az idősek, a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, valamint a gyermekek, akik egész életükre szóló betegséget szerezhetnek a mostani rossz levegő miatt. Kiemelik ugyanakkor: hogy a vizes fa elégetésekor sokkal több káros anyag kerül a levegőbe, mint kiszárított fa égetésénél, és a fakitermelés felpörgetésével többen fűtenek majd friss fával, nem megvárva a kiszáradásához szükséges másfél-két évet.

Ez a fánál is szennyezőbb

A kormány elrendelte a lignitkitermelés fokozását is. Ezzel együtt növekszik majd a lakossági lignitárusítás mértéke is, miközben ezt az energiahordozót, pontosabban annak elégetését már régóta be kellett volna tiltani, hiszen a lignit lakossági felhasználása még a nedves fáénál is nagyobb légszennyezést idéz elő.

Úgy vélik, az is előre látható, hogy jelentősen megszaporodik majd az illegális lakossági tüzelések száma: még többen égetnek a kályhájukban kezelt fát, műanyagot, gumit és egyéb hulladékot. Az így keletkező füst mérgező hatása pedig akár ezerszerese is lehet a száraz fa füstjének. Ez a rendkívül mérgező füst pedig mindenkit elér, bárhol lakik is.

A háztartások energiaellátásának biztosításával kapcsolatos új intézkedéseket mélységesen elhibázottnak tartjuk. Ha ezek az intézkedések hatályban maradnak, akkor már nemcsak a jobb életkörülmények reményében fogják sokan elhagyni az országot, hanem – a hatalmas légszennyezés és természetpusztítás miatt – saját és családtagjaik egészségének, puszta életének megóvása érdekében is

– fogalmazott Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.

Szerintük a szilárd tüzelés erőltetése helyett célszerű lenne független szakértők közreműködésével lakossági felvilágosítást folytatni a helyzet súlyosságáról, valamint arról, miként csökkenthetik a lakosok egyszerű módszerekkel (például a helyes fafűtés elsajátításával) energiaköltségeiket.

Valamint azt tanácsolják, hogy érdemes minden lehetséges forrást és szakembert (szükség esetén átképzéssel) átirányítani a háztartások energiatakarékosságának növelésére, energiahatékonyságuk javítására. Továbbá elengedhetetlennek tartják a hatóságok megerősítését, hogy érdemben fel tudjanak lépni az illegális lakossági égetések ellen.

