A NASA másodszor is elhalasztja az Artemis–1 indítását

A bejelentésre az után került sor, hogy világossá vált: a mérnökök néhány óra alatt nem tudják kijavítani a tartós hidrogénszivárgást. A hidrogénszivárgást először ma reggel észlelték, nem sokkal az után, hogy a rakétát folyékony hidrogénnel kezdték el tankolni.

A csapat három hibaelhárítási kísérletet tett, a harmadik alkalom után a mérnökök azt javasolták, hogy ismét halasszák el a rakéta fellövését.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference.