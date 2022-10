Októberben ismét termékdömpinget tarthat az Apple

Mint arról már korábban az Index is beszámolt, meglehetősen fontos heteken van túl az Apple, szeptember elején ugyanis leleplezték az iPhone-ok új generációját, de érkezett egy teljesen új Apple Watch-modell is, illetve a második generációs AirPods Pro bemutatkozott – ezzel azonban nem ér véget az év a vállalat számára.

Akárcsak korábban, októberben is méretes termékdömpingre számíthatunk: ezúttal a hangsúly az iPadeken és a Maceken lehet – akárcsak a korábbi években. Nem nehéz kitalálni, hogy a nyári frissítés után új MacBook Airre már nem számíthatunk, a tavaly újratervezett MacBook Próknak azonban simán láthatjuk a következő generációját.

Ezekben a laptopokban már az Apple új, M2 Pro és M2 Max nevekre keresztelt chipjei ketyegnének, melyek természetesen a korábbi modellekhez viszonyítva gyorsabb CPU-val és erősebb GPU-val rendelkeznek majd, nagy előrelépésre azonban nem érdemes számítani. Szintén frissítést kaphat a Mac mini, mely előreláthatólag szintén megkapja az új MacBook Airben is pihenő M2-es chipet, felár ellenében azonban minden bizonnyal majd M2 Próval is lehet majd kérni, mely szintén újdonság az előző generációhoz képest, az ugyanis csak egyetlen konfigurációval volt elérhető.

Szintén frissülhet a belépő szintű iPad, mely hosszú évek után végre új dizájnt kaphat, illetve az iPad Prókra is ráférne már egy kis ráncfelvarrás, a jelenlegi generáció ugyanis több mint másfél éves. A hónap sztárja ezeken felül az új, már kizárólag Apple-chippel szerelt Mac Pro lehet, amelyet az M2 Extreme hajthat, az almás cég valaha készített legerősebb SoC-je.

Más lesz, mint eddig

Mark Gurman, a Bloomberg újságírója és Apple-szakértője szerint azonban az idei október más lesz, mint a korábbiak – egy nagyszabású esemény helyett az Apple ugyanis előreláthatólag csak egy sajtóközleménnyel jelenti majd be az új termékeket, ami, valljuk be, meglehetősen fura lépés lenne. A pletykák szerint temérdeknyi új készülék van az almás cég tarsolyában, melyek jóval többet érdemelnek, mint holmi sajtóközlemény, főleg azok után, hogy idén tavasszal „csupán” a Mac Studio és a harmadik generációs iPhone SE miatt is előadást tartottak. Egy biztos: az Apple még nem küldte ki a meghívókat, így kíváncsian várjuk, mit lépnek majd.

(Borítókép: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)