Három új iPadet is leleplezett az Apple

Bár sokáig azt hittük, egy nagyszabású október végi vagy november eleji eseményen leplezi le az új, csúcskategóriás táblagépeit az Apple, a cupertinói vállalat hamar keresztülhúzta ezeket a számításokat – kedd délután ugyanis bemutatkozott az új iPad Pro, a szokásokhoz híven ezúttal is két méretben, de érkezett egy új belépőszintű iPad és egy „olcsósított” Apple TV is.

Izgalmasan indult a hét az Apple számára: hétfő este elárasztották a különböző közösségi oldalakat (például a Twittert és a Redditet) a pletykák, miszerint kedden nagy bejelentésre készül a vállalat, a korábbiaktól eltérően ugyanis nem egy nagyszabású esemény keretei között, hanem csak egy egyszerű sajtóbejelentéssel leplezik le új, profi felhasználóknak szánt táblagépeiket.

A hír igaznak bizonyult, kedd délután két órától már elérhetetlenné is vált az Apple webáruháza, nem sokkal később pedig frissült a hivatalos weboldaluk is, főszerepben a két új, 11 és 12,9 hüvelykes kijelzővel ellátott iPad Próval. Átfutva azt, hogy mi változott, hamar egyértelművé vált, hogy az almás cég miért nem szeretett volna a két új készüléknek egy egész estés eseményt szervezni, az újítások sora ugyanis meglehetősen csekély – nézzük, mi változott a 2021-es modellekhez képest.

Szupererő a négyzeten

Másfél éve már, hogy az Apple az asztali Macekbe szánt saját fejlesztésű chipjével, az M1-gyel szerelte fel táblagépeit, ettől a ponttól kezdve pedig mindenki számára világossá vált, hogy a Pro gépek felhagynak a különböző A-szériás SoC-kel, és innentől kezdve mindig a legújabb M-szériás chip hajtja majd őket. Ez így is lett, a 2022-es iPad Prók legnagyobb újdonsága, hogy a 2022-es MacBook Airben és a 13 hüvelykes MacBook Próban is ketyegő M2-es chip található meg bennük.

Ahogy a laptopok esetében, itt is körülbelül 15 százalékos gyorsulást eredményez a processzor, míg 35 százalékos gyorsulást a videokártya tekintetében. Az M1-hez hasonlítva a memória sávszélessége 50 százalékkal lett nagyobb, a 16 magos Neural Engine pedig 40 százalékkal képes több feladatot ellátni. Papíron tehát meglehetősen nagy az előrelépés teljesítmény tekintetében, az azonban kérdőjeles, hogy mindebből a felhasználó mit fog érezni,

a 2021-es iPad Próban ketyegő M1-es chip ugyanis szintén brutális teljesítménnyel vértezte fel a táblagépet, amelynek a teljesen erejét alig használta ki néhány alkalmazás.

A kép táblagép külsőre egyébként egy az egyben megegyezik az elődökkel, a mini-LED-es XDR kijelző pedig továbbra is csak a gigászi méretű, 12,9 hüvelykes modell kiváltsága. Ami azt illeti, a chip kicserélésén kívül az új iPad Prók minden tekintetben maradtak változatlanok, csak olyan parányi frissítések kerültek beléjük, mint például az Apple Pencil-lebegtetés funkciója, amelynek köszönhetően 12 milliméteres távolságig az iPad kijelzője érzékelni tudja, hol tartjuk fölötte a második generációs Apple Pencilt.

A kamera ezúttal már képes ProResben is felvenni, ha iPhone-ja helyett inkább egy félkilós monstrummal szaladgálna, fotózáshoz pedig már a Smart HDR 4-et is használhatjuk. Az utolsó újdonság a wifi 6E bevezetése, amelynek köszönhetően a 2022-es iPad Prókon akár 2,4 Gb/s‑os letöltési sebességet is elérhetünk.

Kompromisszumok mezején

Kedd délután bemutatkozott a jóárasított iPad utódja is, melyet az almás cég mindenféle cicomázás nélkül mindig is csak egyszerűen iPadnek nevezett. A felhasználók imádták a készüléket, az Apple-nek ugyanis sikerül összeraknia egy olyan iPadet, mely még a konkurenciához viszonyítva is olcsó volt – és bár soha nem a csúcstechnológiát kínálta, az Apple-minőség mindig ott volt benne. Nos, ez a 10. generációs iPaddel megszűnt.

Az új táblagép megkapta az iPad Prók esetében 2018 őszén debütált teljes kijelzős dizájnt, így az ikonikus Home gomb is eltűnt. Feloldáshoz ezentúl, akárcsak az iPad Airek esetében, a jobb felső sarokba helyezett bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasót használhatjuk. A kijelző egy 10,9 hüvelykes, 2360×1640 képpontos IPS-panel, amely maximálisan 500 nites fehérfény-erő kibocsátására képes, a laminált kijelzőről, a P3-as színskáláról, illetve a tükröződésgátló bevonatról azonban le kell mondanunk.

Az új iPad belsejében az A14 Bionic chip található, mely korábban a 4. generációs iPad Airt és az iPhone 12-es család tagjait is hajtotta – így a teljesítményre nem feltétlenül lehet majd panasz. Szintén újdonság, hogy ez a táblagép is USB-C csatlakozót kapott a Lightning helyett, a 2. generációs Apple Pencil-támogatás azonban elmaradt. Mindez azt jelenti, hogy a 10. generációs iPadhez továbbra is az első generációs tollat kell használnunk, azt önmagában azonban nem lehet párosítani a táblagéppel – hiszen az első Apple Pencil egy Lightning-csatlakozón keresztül párosodott az iPaddel, és ezen keresztül lehetett tölteni is. Hogyan lehet akkor mégis használni?

Természetesen egy átalakítón keresztül, amely az újonnan vásárolt Apple Pencilek esetében már a csomag részét képezi, ha azonban már rendelkezünk eggyel, nekünk kell az átalakítóbeszerzéséről gondoskodni.

Újdonság még, hogy a 10. generációs iPad lett az Apple első olyan táblagépe, amelynek előlapi kamerája végre fekvő tájolású, így videóhívások közben nem kell álló helyzetbe forgatnunk az iPadet.

Az árazást nem köszönjük meg

Az új iPad és az iPad Prók már most előrendelhetők az Apple weboldalán, kiszállításuk pedig október 26-án kezdődik meg. Akárcsak az iPhone-ok és az Apple Watchok esetében, az Apple inflációs árazása ezeket a termékeket is jócskán sújtotta, elképesztő a drágulás újfent.

Jelenleg a következőképp néz ki az Apple iPad-felhozatala:

Belépőszintű iPad (9. generáció): régi ár: 134 990 forint, új ár: 194 990 forint

iPad (10. generáció): 259 990 forint

iPad Pro 11”: régi ár: 324 990 forint, új ár: 469 990 forint

iPad Pro 12,9”: régi ár: 449 990 forint, új ár: 649 990 forint

iPad Air (5. generáció): régi ár: 249 990 forint, új ár: 344 990 forint

iPad mini (6. generáció): régi ár: 199 990 forint, új ár: 289 990 forint

Jól látható tehát, hogy egyes szegmensekben több mint 100 ezer forintos a drágulás, úgy, hogy az Apple egy dollárt sem emelt a termékek eredeti árán – az 5. generációs iPad Air, a 6. generációs iPad mini, illetve a belépőszintű, 9. generációs iPad esetében ráadásul úgy emelkedett a termékek ára, hogy azok több hónapja a piacon vannak.

Ha most akar iPadet vásárolni, érdemes lesz sietnie, a hazai viszonteladók ugyanis egyelőre még nem alkalmazták az Apple új díjszabását, így ha szerencséje van, 260 ezer forintért nem egy kompromisszumokkal teli 10. generációs iPadre, hanem akár egy 5. generációs iPad Airre is lecsaphat, amelyben a korábban is említett M1-es chip ketyeg.

Az Apple egy rövid videóban ismertette részletesebben, mikre is képesek az új iPadek, ezt alább nézheti meg:

(Borítókép: Apple)