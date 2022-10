Többé már nem a koronavírus a leghalálosabb fertőzés a világon

Egy régi ellenség visszaszerezte a leghalálosabb fertőző betegség címét: a tuberkulózis (TBC). A tbc legyőzéséért folytatott küzdelem az elmúlt néhány évben drámaian lelassult, mivel a világot a koronavírus kötötte le − mondta el Mel Spigelman, a nonprofit TB Alliance elnöke.

Nagyon aggódom amiatt, hogy az elért előrehaladás, amelyet a koronavírus máris aláásott, még tovább romolhat

− magyarázta Spigelman.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint évente akár 1,5 millió ember is meghal tbc-ben. A tbc-s esetek mintegy fele nyolc országban fordul elő: Banglades, Kína, India, Indonézia, Indonézia, Nigéria, Pakisztán, a Fülöp-szigetek és Dél-Afrika − írja az IFL Science.

Összehasonlításképpen: a Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint a koronavírus kevesebb mint három év alatt több mint 6,5 millió ember halálát okozta 2022. október 24-ig. Most, hogy a Covid halálozási aránya napi 1449 halálesetre lassult, a tbc ismét a vezető fertőző halálozási oknak tekinthető, amely naponta több mint 4000 ember halálát okozza.

2020-ban a tbc-programok közel 80 százaléka számolt be a szolgáltatások megszakításáról. A Covid-világjárvány hatással volt a laboratóriumi vizsgálatokra, a kezelésekre és a jelentési szolgáltatásokra. Hasonló problémákról számoltak be a malária- és HIV-megelőzési programokban is.

Szinte teljesen megelőzhető lenne

A tbc egy baktériumok által terjesztett fertőző betegség, amely jellemzően a tüdőt érinti, bár a test más részeire is kihatással lehet. A betegség jellemzően elhúzódó köhögéssel, mellkasi fájdalommal, lázzal, hidegrázással, éjszakai izzadással, étvágytalansággal, fogyással és fáradtsággal jár.

A magas halálozási arány ellenére tökéletesen megelőzhető a megfelelő kezeléssel, jellemzően egy 6 hónapos, négy antibiotikumot tartalmazó kúrával. A gyógyszerrezisztens tbc azonban egyre nagyobb problémát jelent. Úgy vélik, hogy az évente előforduló tbc-esetek mintegy öt százaléka rezisztens az általánosan felírt antibiotikumokkal szemben.

A helyzetet tovább rontja, hogy a tbc kezelésében valódi fejlődési hiányosságok tapasztalhatók. Spigelman úgy véli, hogy a stagnálás egyik fő oka az a hiedelem, hogy a TBC „a szegények betegsége”, amely túlnyomórészt a világ déli országait érinti.

Ha a világ gazdag emberei kapnák el a betegséget, szerintem egészen más reakciót látnánk

− érvelt.

