A karácsonyt sem úgy ünnepeljük már, mint régen

Akár tetszik, akár nem, a közösségi média egyre inkább a mindennapi élet részévé vált, az elmúlt években pedig számos dolgot maga mögé utasított – bizonyos értelemben a karácsonyt is.

Emlékszik az utolsó alkalomra, amikor szeretteitől vicces, felhasználóról felhasználóra terjedő karácsonyi, esetleg újévi üzenetet kapott? Amennyiben igen, nagy valószínűséggel az sem az elmúlt három-négy évben volt, ha pedig mégis, érezze magát szerencsésnek. De mi miatt szoktunk le a személyesebb hangvételű köszöntésektől? – részben természetesen a közösségi média elterjedése miatt.

Áldás és átok

Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy az olyan közösségi oldalaknak, mint például a Facebook, szerencsére számos dolgot köszönhetünk, legfőképp azt, hogy összeköt minket. Gondoljunk csak bele, azok számára, akiknek a rokonaik messze, akár a világ másik felén élnek, a közösségi oldalak remek módjai lehetnek a kapcsolattartásnak és a karácsonnyal kapcsolatos újdonságok megosztásának.

A távoli nagyszülők számára is remek lehetőség, hogy lássák, unokáik hogyan várják az év egyik legizgalmasabb napját, hogyan bontják ki ajándékaikat, és hogyan örülnek nekik, míg segítségével a családi fészekből kirepült fiókák is visszatekinthetnek egykori otthonukba. Szintén pozitívum, hogy képek és videók formájában a nem olyan közeli, de kedvelt ismerőseinkkel is megoszthatjuk, hogy éppen mi történik velünk – azaz azt, hogy mennyire csodálatosan finom lett a pulyka, mennyire gyönyörű lett a mézeskalács, és hogy mennyire boldog a családban mindenki. Mind tudjuk azonban, hogy ezeknek a fele sem igaz.

A közösségi oldalaknak köszönhetően ugyanis számtalan felhasználóban kialakult egy bizonyos megfelelési kényszer, mely arra sarkallja őket, hogy a lehető legtökéletesebb színben tüntessék fel saját magukat és családjukat, nemcsak az ünnepek, hanem a hétköznapok során is. Ráadásul ehhez még társul a FOMO, azaz a Fear of Missing Out (a különböző dolgokból vagy dolgokról való le- és kimaradás félelmének) jelensége, amely az első számú helyen áll a telefonfüggőség okainak listáján – így a karácsonyi álomból a valóságban hamar rémálom válhat.

Üzenet helyett GIF, családi vacsora helyett FaceTime

A technológia fejlődésével nem csupán új dolgok robbantak be a köztudatba, hanem bizonyos dolgok ki is sétáltak onnan. Az egyik ilyen például az SMS is, melyet ma már szinte senki sem használ, sokkal kényelmesebb megoldást nyújt ugyanis a legtöbb felhasználó számára valamelyik ingyenesen használható chatalkalmazás – idehaza például a Messenger.

Míg korábban viccesebbnél viccesebb, felhasználóról felhasználóra terjedő SMS-ekkel köszöntöttük egymást (ahol a fenyőfát kötőjelekkel és ferde vonalakkal, a hópelyheket pedig csillagokkal szimbolizáltuk), addig mára ezek helyét átvették a GIF-ek, vagy az egyszerű és végtelenül személytelen „Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok minden kedves ismerősömnek!” üzenetek, melyet az üzenőfalunkra biggyesztünk ki.

És hogy ez probléma-e? Azt mindenki döntse el maga. Egy biztos, az elmúlt években teljesen megváltozott az, ahogyan a karácsonyt ünnepeljük, ami bizonyos szinten az intimitását is elvesztette.

(Borítókép: Adriana Loureiro Fernandez / Bloomberg / Getty Images)