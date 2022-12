Paleontológusok az eddig ismert legkorábbi olyan leletre bukkantak, amely bizonyítja, hogy egyes dinoszauruszok előszeretettel fogyasztottak emlősöket. A Journal of Vertebrate Paleontology hasábjain közölt felfedezés szerint a nyugat-kínai lelőhelyről származó, 120 millió éves maradvány mellkasában – amely egykor a dinó gyomrának tartalmát képezte – egy emlős egy centiméteres jobb lábát találták.

A korai emlősre vadászó dinoszaurusz egy macskaméretű Microraptor zhaoianus volt. A mikroraptorok az őskor legkisebb dinoszauruszai voltak. A fák lombjai között éltek, tollas végtagjaik segítségével vitorlázva, zuhanórepülésben vadásztak.

A mikroraptorok étrendjének megismerése nehéz feladat, mivel a táplálék széttépése és megemésztése a fosszíliák megmaradásával ellentétes folyamat. Eddig halak és gyíkok maradványait sikerült csak felismerni.

Olyan ritka, hogy táplálékmaradványokat találunk dinoszauruszokban, hogy minden ilyen példa nagyon fontos közvetlen bizonyíték arra, hogy mit ettek. Bár ez az emlős egyáltalán nem az emberek elődje, szemlélteti, hogy ősi rokonaink az éhes dinoszauruszok táplálékát képezték

– mondta a leletről a szerző, dr. David Hone, a londoni Queen Mary Egyetem munkatársa a The Guardiannek.

A kutatók nem tudták egyértelműen, hogy a zsákmány melyik korai emlősfajhoz tartozott. Rövid ujjai miatt nem lehetett egyértelműen besorolni sem az oposszumszerű Sinodelphysek, sem az egérszerű Eomaiák közé.

A másik kérdés, hogy vadászat során ejtették, vagy már döglötten került az emlős a mikroraptor gyomrába. A mérete alapján mindenesetre potenciális zsákmánya lehetett.

A mikroraptor fajt egyébként húsz éve írták le először. A most leírt különleges lelet is 2000-ből származott, de csak most tudták felfedni a titkát.

(Cnet, The Guardian)