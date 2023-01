Csak úgy kapkodtuk a fejünket a CES-en bemutatott gamer laptopok után

A Samsung bejelentései után az Asus, a Dell és leányvállalata, az Alienware is igen komoly felhozatallal készült a 2023-as Consumer Electronics Show-ra, azaz a CES-re. Röviden és tömören: bőven lesz miből válogatni gamer laptopok terén idén is.

A koronavírus-járvány miatti kihagyások után a napokban végre elstartolt a 2023-as CES Las Vegasban, ahol a világ legnagyobb gyártói olyan technológiai innovációkat és friss termékeket mutatnak be, melyeket az elmúlt években sikerült kifejleszteniük. A Samsung már bemutatta legújabb kijelzőtechnológiáit, illetve az Odyssey, Smart Monitor és ViewFinity monitorok új generációját, most pedig az Asuson, a Dellen és az Alienware-en volt a sor, akik leginkább a gamer laptopok piacát szeretnék teljes egészében leigázni.

Semmin sem spórolt az Asus

A tajvani vállalat ROG (Republic of Gamers) termékcsaládja a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt hatalmas sikert arat, nem meglepő módon – az Asus laptopjai ugyanis ezen a téren eddig is az egyik legjobb választásnak bizonyultak, a jelek szerint mindez pedig a következő generációban sem fog változni.

A ROG-termékcsalád zászlóshajója továbbra is a Strix Scar marad, mely ezúttal új nevet is kapott, köszönhetően a nagyobb, 16 és 18 hüvelykes, 16:10-es képarányú képernyőknek. Ezen panelek lehetővé teszik, hogy a játékosok minden eddiginél jobb játékélményben részesülhessenek, a 16 hüvelykes modell pedig az új QHD, 240 Hz-es Nebula HDR-kijelzővel is elérhető lesz, mely már Mini-LED-technológiát használ – természetesen felár ellenében.

Fotó: Asus

A hűtési teljesítmény növelésével a CPU és a GPU nagyobb teret kap a maximális képkockasebesség eléréséhez. A mostantól extra vastag, teljes szélességű hűtőbordával és Tri-Fan technológiával felszerelt Strix Scar 16 és 18 sokkal hatékonyabb hőelvezetéssel büszkélkedhet, mely a Thermal Grizzly Conductonaut Extreme folyékony fémmel kombinálva (egyaránt a CPU-n és a GPU-n is) a legtöbbet hozza ki a csúcskategóriás komponensekből.

És ha már a hardvernél tartunk: a Strix Scar 16 és 18 az Intel 13. generációjának csúcsmodelljével, az Intel Core i9-13980HX processzorral rendelkezik,

mely nyolc Performance-magot és 16 Efficient-magot kínál a példátlan játékteljesítmény érdekében. Az NVIDIA GeForce RTX 4090-es GPU-val (175 wattos teljesítmény) párosítva ez minden eddiginél nagyobb teljesítményt jelent a gamer laptopok piacán.

Nem csak a csúcskategória újult meg

A Strix Scar laptopok mellett a Zephyrus termékcsalád is frissült, például az M16-os modellel, melyet az Asus az alapoktól kezdve újratervezett. Megtartották a vékony és könnyű kialakítást, úgy, hogy közben egy továbbfejlesztett hűtőrendszert is beépítettek, amely Tri-Fan technológiával és egy teljes szélességű hűtőbordával rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy a 2023-as Zephyrus M16 a tavalyi modellhez képest 25 wattal nagyobb teljesítményre legyen képes – még több energiát biztosítva az Intel Core i9-13900H CPU-nak és az NVIDIA GeForce RTX 4090 laptop GPU-nak MUX-kapcsolóval és NVIDIA Advanced Optimusszal.

Az extra képkockák minden eddiginél jobban fognak kinézni, mivel az M16 kijelzőjét is továbbfejlesztették egy 16 hüvelykes, QHD Nebula HDR-kijelzőre, Mini-LED-technológiával. A kijelző a tavalyi panelhez képest kétszer annyi, 1024 tompítási zónával rendelkezik, amihez olyan extrák párosulnak még, mint a 240 Hz-es képfrissítési frekvencia és a 100 százalékos DCI-P3 lefedettség, minek köszönhetően a játékosok és a kreatív szakemberek is biztosak lehetnek benne, hogy a Zephyrus M16 segítségével minden tartalmuk a lehető legjobban fog kinézni.

A legjobb hír ezek ellenére mégis az, hogy az Asus elmondása szerint a legújabb Republic of Gamers modellek még az első negyedévben piacra kerülnek Magyarországon is.

A konkurencia sem lazsált

Az Asus mellett a Dell és az Alienware is előadást tartott a minap, minek keretén belül hat új gamer laptopot mutattak be a nagyközönségnek: az Alienware m18-at és m16-ot, az Alienware x16-ot és x14-et, valamint a Dell G16-ot és G15-öt – ezek közül a két legérdekesebb darab egyértelműen az m18 és m16 lett. A vállalatok szerint a laptopok esetében egyáltalán nem a korábbi modellek apró frissítéséről van szó, a kínálat ugyanis új formaterveket és anyagokat vonultat fel, de a kiemelkedő teljesítményfejlesztések és a kialakítást, valamint a kényelmet érintő újdonságok is jelentősek.

Az amerikai gyártó idei csúcsragadozója az m18 és az m16 lett, mely egyértelműen az Asus ROG Strix Scar 18 és 16 kihívója. Az Alienware legerősebb laptopja, egy 13. generációs Intel Core i9-13980HX processzorral, és a következő generációs NVIDIA GeForce RTX laptop GPU-val, tehát az RTX 4090-nel lesz szerelve, így nyers teljesítmény tekintetében pontosan ugyanarra számíthatunk, mint a konkurencia esetében – így tehát az, hogy a laptopok hogyan fognak hosszú távon muzsikálni, szinte csak az összeszerelésen és a hűtésen fog múlni.

Utóbbi kategóriában az Alienware ráadásul nagyot erősít, mostantól ugyanis a CPU-t és a GPU-t is az úgynevezett Element 31 termikus felületanyaggal vonják be. Ezek mellett a párarekesz már a GPU-t és a CPU-t is magában foglalja, 35 százalékkal növelve a hőszabályozási kapacitást, a korábbi négy hőcső helyett pedig az m18 esetében már hét gondoskodik a hőenergia elvezetéséről a megnövelt rézbordákhoz, ami több mint 114 százalékos területnövekedést jelent.

A modell továbbá a felhasználó által cserélhető dupla DDR5 SO-DIMM bővítőhelyekkel és a minden eddiginél nagyobb, akár 9 TB-os teljes tárolókapacitással rendelkezik,

így abszolút hosszú távra is lehet a készülékkel tervezni. A választható panellehetőségek között szerepel még a 165 Hz-es QHD, vagy 480 Hz-es FHD kijelző dinamikus kijelzőváltási technológiával, valamint G-SYNC- és FreeSync-támogatással. Azoknak a játékosoknak azonban, akik egy valamivel kompaktabb erőgépet keresnek, az m16 lesz az ideális választás, mivel a készülék az m18-ra jellemző technológiákat kínálja egy kisebb kijelző és szolidabb formaterv társaságában.

(Borítókép: Alex Wong/Getty Images)