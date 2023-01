Egyenesen a földbe döngölte az Apple-t a Samsung

Aki esetleg nem lenne tisztában az expó fogalmával, annak itt hagyunk egy rövid kis gyorstalpalót: a CES a világ legnagyobb elektronikai szórakoztató show-ja, ahol a legnagyobb technológiai vállalatok évről évre bemutatják, hogy milyen innovációkat, áttöréseket tudtak elérni a szakma bizonyos pontjain – így egy érdekes és még inkább fontos eseményről beszélünk.

Az idei rendezvényen számtalan gyártó lesz jelen, közülük azonban néhányan már most elárulták, hogy milyen termékekkel fognak színpadra lépni. Így tett például a Samsung is, akikről már-már biztosan tudni, hogy a hónap végén vagy február elején készülnek egy nagyszabású saját bemutatóval is, a CES kedvéért most mégis lelepleztek néhány terméket, pontosabban a monitorcsaládjuk legújabb szereplőit.

Egész pályás letámadás

A dél-koreai gyártó nem egy, nem is kettő, hanem egyenesen négy új készülékkel indította az évet. Két új taggal bővült az Odyssey termékvonal, megújult a SmartMonitor, és a Samsung bevezetett egy teljesen új termékcsaládot is, mely a ViewFinity névre hallgat – erről azonban egy kicsit később.

A Samsung Odyssey Neo G9 gaming monitor a vállalat szerint lehetővé teszi a játékosok számára, hogy az egyedülálló méretű látómező segítségével minden eddiginél részletesebb képet láthassanak. A készülék 7680×2160 felbontást és egy szinte már abszurd kategóriába sorolható 32:9-es képarányt biztosít egy képernyőn. Az 1000R ívelt, 57 hüvelykes képernyő kvantum mini LED-technológiát alkalmaz a VESA Display HDR 1000 specifikációval, hogy bármilyen játékkörnyezetben kiváló képet adjon, az árnyékostól egészen a világos jelenetekig. A kijelző ezek mellett ráadásul még matt is, így a fényvisszaverődések miatt sem kell bosszankodnunk.

Az Odyssey Neo G9 ezek mellett megkapta a DisplayPort 2.1-es támogatást is, aminek köszönhetően a korábban használt DisplayPort 1.4-es szabványhoz képest körülbelül kétszer olyan gyorsan továbbítja az adatokat. Az új DP 2.1 emellett lehetővé teszi a veszteségmentes, iparági szabványnak megfelelő Display Stream Compression (DSC) technológiát az információk torzítás nélküli továbbításához.

Ha pedig mindez nem lett volna elég, a képernyő képes akár 240 Hz-en is frissülni – bár az már kérdéses, hogy milyen hardver lesz szükséges ahhoz, hogy ilyen bődületes számú képkockát sajtoljunk ki másodpercenként egy-egy játékból. Az Odyssey termékcsalád másik tagja az Odyssey OLED G9 lett, amely hellyel-közzel ugyanazt kínálja, mint a Neo G9, azzal az extrával, hogy itt már nem mini LED-, hanem OLED-kijelzőt alkalmaz a Samsung. A képarány maradt 32:9-es, a kijelző mérete azonban ez esetben már „csak” 49 hüvelyk, és annak íveltsége is változott, 1000R helyett 1800R-es görbületet kapunk.

Okostévé? Nem, okosmonitor

Igazi sikertermék lett a Samsung nemrégiben bevezetett termékcsaládja, a SmartMonitor, melynek egyedisége abban rejlik – hogy mint azt a neve is mutatja –, egy készülékben ötvözi az okostévék és a monitorok tulajdonságait. A legújabb modell, a SmartMonitor M8 ezt a vonalat viszi tovább, ezúttal a 32 hüvelykes modell mellett már egy kisebb, 27 hüvelykes kiszerelésben is – a felbontás azonban mindkét esetben maradt 4K.

Az Odyssey termékcsaláddal ellentétben ez a készülék egyáltalán nem a gamereket célozza, így a magas képfrissítésről és a rendkívül alacsony válaszidőről mindenképp le kell mondanunk, a beépített SmartThings Hubon keresztül azonban több száz kompatibilis eszköz csatlakoztatására, vezérlésére és kezelésére is képes az M8, beleértve a világítást, kamerákat, ajtócsengőket, zárakat, termosztátokat és még sok minden mást is.

Mindezt figyelembe véve valóban egy olyan készülékről beszélhetünk, mely némi kompromisszummal ugyan, de kiválthatja a különálló tévéket, a monitorokat és az okosotthon központokat is. Megjelenésében a Smart Monitor egyébként egy az egyben az Apple-féle Studio Display-t és a ProDisplay XDR-t idézi, a Samsung azonban specifikációk tekintetében mégsem ezeket a monitorokat indítja az Apple készülékeivel szemben.

A nagy kihívó

A ViewFinity S9 a Samsung monitorcsaládjának legújabb tagja, mely a piacon elsőként rendelkezik matt, 5K-s, 27 hüvelykes képernyővel, amelyet elsősorban a kreatív szakemberek, például grafikusok és fotósok fognak értékelni. Az 5120×2880-as felbontás a 99 százalékos DCI-P3 színskálával kombinálva éles és valósághű részleteket biztosít, az átlagos Delta E ≦ 2 színpontosság pedig még komplex vagy árnyalt vizuális környezetben is tiszta és pontos megjelenést ad a színeknek.

A felhasználók USB-C és Thunderbolt 4 csatlakozókon keresztül kamerákat és más eszközöket csatlakoztathatnak a monitorhoz, ezek mellett pedig a ViewFinity monitorok még egy 4K SlimFit kamerával is rendelkeznek, amely támogatja a videokonferenciát a Samsung Smart Hubhoz tartozó alkalmazásokon, például a Google Meeten keresztül.

A specifikációkat olvasva és a megjelenést elnézve egyértelmű, hogy a dél-koreai gyártó végre elkészült az Apple-féle Studio Display kihívójával. Igaz, kicsit megkéstek a termékkel, közel egy éve ugyanis, hogy az Apple bemutatta a profi felhasználóknak szánt kijelzőjét, a Samsung azonban minden bizonnyal a jobb később, mint soha elvet követte, amellyel nem nagyon lehet vitatkozni. Kihívókra ugyanis mindig szükség van a piacon, hiszen kizárólag a versenyszellem tudja igazán előrevinni a fejlesztések terén a gyártókat.

Azt, hogy a ViewFinity S9 hogyan muzsikál a valóságban, egyelőre még nem tudni, ahogy azt sem, hogy a kijelző mikor és milyen áron jelenik meg. Az Apple-féle Studio Display 765 ezer forintról indul, ezért cserébe egy fényes kijelzőt kapunk, egy olyan állvánnyal, amelynek csak a dőlésszögét lehet állítani. Ezzel szemben a Samsung kijelzője már biztosan matt kijelzővel és állítható dőlésszögű és magasságú állvánnyal érkezik, így amennyiben sikerül a ViewFinity S9-et a Studio Display ára alá belőni (mondjuk 400 és 500 ezer forint környékére), a Samsungnak szinte biztosan nyert ügye van.

