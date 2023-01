Egy medve arca nézett vissza a Marsra lepillantó csillagászokra

A pareidolia az a jelenség, amikor valaki egy alaktalan, bizonytalan ingerben valamilyen mintázatot vagy jelentést észlel. Ebben az esetben egy medve arcáról van szó.

„Van egy V alakú, összeomlott szerkezetű domb (az orr), két kráter (a szemek) és egy kör alakú törésmintázat (a fej)” – írta a furcsa geológiai képződményről az Arizonai Egyetem.

HiPOD: A Bear on Mars?



This feature looks a bit like a bear’s face. What is it really?



More: https://t.co/MpLQBg38ur



NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars #science #NASA https://t.co/2WUNquTUZH pic.twitter.com/1k2ZnLcJ5o