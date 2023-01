A Mokka vendége volt Szász Máté prevenciós és sportdiagnosztikai tudományos vezető, akit a The Last of Us című amerikai posztapokaliptikus drámasorozatban bemutatott „zombigombáról”, a Cordycepsről kérdeztek a műsorvezetők.

A biológus elárulta, hogy a gomba valóban létezik, de egyelőre csak az állatokra és a rovarokra jelent veszélyt, az emberre nem. „Vannak olyan gombatoxinok, amelyek képesek pszichózist kiváltani az embereknél, gondoljunk csak az LSD-re vagy a ketaminra” – mondta a szakértő, aki szerint a salemi boszorkánykivégzések is a tömeges gombafertőzés miatt történtek meg.

Azt azonban sietett leszögezni, hogy ezek a gombamérgek nem tudják a szó szoros értelmében vett zombivá vátoztatni az embereket.

Ugyan a gombák tudatmódosító hatással bírnak, de ettől nem válunk őrjöngővé, inkább az öngyilkossági hajlam a jellemző – összegzett Szász Máté, aki arról is beszélt: ténylegesen emelkedik a gombás fertőzések rizikója a világban.

Egyre inkább kitettek vagyunk az ilyen fertőzéseknek, a globális felmelegedés és azt antibiotikum-használat ezt mind elősegíti

– jegyezte meg.

A gombás fertőzések olyan toxinokat termelhetnek, amik megváltoztathatják a viselkedésünket, de harapással nem terjed egyik sem, ez tehát csak fikció szüleménye a The Last of Us című sorozatban. A stúdióban az is elhangzott, hogy a Cordyceps nevű gomba gazdaspecifikus, az úgynevezett „zombihangyában” például öngyilkos viselkedést vált ki.

A közönséges gombafertőzésekkel szemben létezik eljárás, a súlyosabb megbetegedések esetén viszont magas a halálozási arány. Gombás tüdőgyulladásnál a túlélési esély 50 százalékra csökken, szélsőséges esetekben pedig 80-90 százalékra is módosulhat a halálozási arány.