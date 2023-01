Kiderült, miért festik fehérre a legtöbb repülőt

Amennyiben látott már repülőgépeket – és bizonyára látott –, szinte biztosan észrevette, hogy a legtöbbjük fehérre van festve. Ennek számos oka lehet, amelyeknek köze van a kényelemhez, a hatékonysághoz és a biztonsághoz, de az interneten olyan pletykák is szárnyra kaptak, melyek szerint a fehér színű festék a legkönnyebb mind közül, ezért használják azt a gyártók.

A repülés kezdetén az első repülőgépek még fémes színűek voltak, vázuk színe már-már ikonikusnak számít, ha a repülés korai évtizedeire gondolunk vissza. A gépek azonban számos extrém időjárási jelenségnek vannak kitéve, szerencsétlenségükre a fémeknek pedig megvan az a bosszantó tulajdonságuk, aminek következtében korrodálódnak. Többek között ezt segít megelőzni a festék, mely ugyan rendkívül drága – egy egység festése 50–200 ezer dollárba, körülbelül 14–56 millió forintba kerül –, ez még mindig költséghatékonyabb annál, mint ha az egész járművet kukázni kellene.

A fehér festék a hő miatt is fontos. Napközben, több ezer méter magasan, a repülőgépek sok órán keresztül közvetlen napfénynek vannak kitéve, illetve a reptereken is gyakran a szabad ég alatt várakoznak. Mint az ismeretes, a fehér festék sokkal kevesebb hőt nyel el, mint például egy sötétebb szín, ez pedig segíti a repülőgépek belsejének hűvös(ebb)en tartását.

Szintén a fehér mellett szól, hogy míg az időjárási viszontagságoknak és a napfénynek köszönhetően a többi szín idővel kifakulhat, a fehérrel ilyen nem történhet – ráadásul árban is kedvezőbb. A fehér festékkel a hibák vagy a sérülések is könnyebben észrevehetők, hiszen ezeken máshogy törik meg a fény, illetve a festés alatti sötétebb felület is könnyebben megmutatkozik.

Nem csak olcsóbb, biztonságosabb is

Egy másik ok, ami a fehér szín mellett szól, a biztonság és a madarak becsapódási kockázatának csökkentése – mely az állatokra és a repülőgépben utazókra nézve is végzetes lehet. Egy, a Human-Wildlife Interactions című szaklapban megjelent tanulmány szerint egy világosabb (azaz fehér) objektum mind a napos, mind a részben felhős égbolton nagyobb kontrasztot ad, mint egy kékes szín. Ennek ellenére a kutatók kijelentették, hogy munkájuk egyelőre még nem teljesen alátámasztott, és további vizsgálatokat igényel.

Könnyebb is, vagy mégsem?

Az interneten a fehér szín melletti indokokat böngészve számtalan olyan híresztelést is olvasni, miszerint a fehér festék könnyebb a fekete vagy színesebb társainál, ami elsőre bagatellnek tűnhet, a valóságban azonban egy ekkora járműnél akár több száz kilót is spórolhatunk egy „könnyebb” festékkel.

Az IFL Science nevezetű szaklapnak sikerült elérnie egy névtelenséget megőrizni kívánó, a repülési iparban dolgozó szakembert, aki a lap nevében felvette a kapcsolatot az egyik vezető festékgyártóval, hogy megkérdezze, a fehér festék valóban könnyebb-e, mint a sötétebb színűek. Mindenki meglepetésére a gyártó nem árulta el, mi az igazság, arra hivatkozva, hogy ez egy olyan bizalmas információ, melyet nem adhatnak ki.

A szakember szerint azonban nincs különbség a különböző színű festékek súlya között. Szerinte az egész pletyka onnan indulhatott, hogy néhányan félreértették azt, hogy a festés több száz kilogrammal növelheti egy repülőgép súlyát – átlagosan egyébként nyolc emberével –, majd ezt átköltötték arra, hogy mindez csak a színes festékekre vonatkozik, ez azonban nem így van.

(Borítókép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)