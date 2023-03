Megérkezett a ChatGPT utódja

Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatólaboratórium kedden bemutatta lenyűgöző nyelvi szoftverének legújabb verzióját, a GPT–4-et, egy fejlett képelemző és emberi beszédet utánzó eszközt, amely nemcsak a technikai, hanem az etikai határait is feszegeti a hihetetlen gyorsasággal terjedő mesterséges intelligenciának.

Az OpenAI mesterséges intelligenciájának eggyel korábbi modellje, a ChatGPT egyszerre bűvölte és bizonytalanította el a közvéleményt azzal a hihetetlen képességével, hogy megtévesztő hűséggel ír emberi szerelmes levelet, elkészíti a házi feladatot, sőt még programoz is – írja a The Washington Post.

A GPT–4 ezzel szemben egy olyan korszerű modell, amely nemcsak szöveget képes létrehozni, hanem egy képet is képes felismerni és szavakkal felvázolni, hogy mi látható a képen. Sőt, ha mutatunk neki egy képet, amelyen egy bokszkesztyű látható, ami egy libikóka fölött lóg, amelynek egyik felén egy labda van, és megkérdezzük tőle, hogy mi fog történni akkor, ha a bokszkesztyű leesik, akkor a GPT–4 azt fogja válaszolni, hogy a kesztyű ráesik a libikókára, és a libikóka másik végén lévő labda felrepül.

A fejlesztők szerint a technológia tovább forradalmasíthatja nemcsak a munkát, de a mindennapi életünket is. Azonban a visszaélésektől tartva egyelőre elhalasztják a kulcsfontosságú funkciók piacra dobását. Ezért a most elérhető verzió csak szöveget tartalmaz, de a ChatGPT Plus előfizetői már korlátozottan használhatják a GPT–4-et.

Az OpenAI kiemelte, hogy az új verzió még rengeteg hibával rendelkezik: többek között ostobaságokat talál ki, állandósítja a társadalmi előítéleteket és rossz tanácsokat ad. Emellett nem ismeri azokat az eseményeket, amelyek 2021 szeptembere után történtek, amikor az adatait véglegesítették, és „nem tanul a tapasztalataiból”, tehát a felhasználók nem tudnak neki új dolgokat tanítani.