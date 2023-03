Erős kihívó érkezett a vezeték nélküli fülhallgatók piacára

Ugyan alapításuk ideje a koronavírus-járvány közepére tehető, a londoni székhelyű Nothingnak mégis sikerült felhívnia magára a figyelmet – elsősorban termékeik nem hétköznapi megjelenésének, másodsorban pedig zsenialitásuknak köszönhetően.

Korábban már bemutattak két vezeték nélküli fülhallgatót Nothing Ear (1) és Nothing Ear (Stick) néven, valamint egy saját gyártású telefont is Nothing Phone (1) néven, a tavaszi szezonra pedig ismét készültek valami újdonsággal.

AZ EDDIG LELEPLEZETT KÉSZÜLÉKEKET A FELHASZNÁLÓK ÉS A SZAKMA EGYARÁNT KEDVELTE, ÍGY EGYÉRTELMŰNEK TŰNT, HOGY A NOTHING TOVÁBB FOG TERJESZKEDNI, ami SZERDÁN MEG IS TÖRTÉNT – A CÉG BEMUTATTA ÚJ FÜLHALLGATÓJÁT, A NOTHING EAR (2)-T.

Első blikkre szinte semmi különbséget nem lehet felfedezni az előd és az utód között, a motorháztető alatt azonban kifejezetten nagyok az előrelépések. Az Ear (2) már támogatja az LHDC 5.0-s audiokodeket, ezzel egyetemben pedig a nagy felbontású átvitelt (24 bit/192 kHz) is az erre képes androidos eszközökről.

Az Ear (2) javított a zajszűrésen is, amely már az új algoritmusoknak és mikrofonok áthelyezésének köszönhetően akár 40 decibeles zajkioltásra is képes, az átpozicionálásnak köszönhetően pedig a Nothing szerint javult a hangfelismerés pontossága is.

Újdonság még az Androidra és iOS-re letölthető Nothing X alkalmazás egyik funkciója, amelynek köszönhetően már személyre szabhatjuk a hangzást egy hallásteszttel – akárcsak az AirPodsok vagy a Huawei fülhallgatóinak esetében –, továbbá manuálisan egy EQ-val is állíthatunk a fülesek hangzásán. Ezeken felül a Nothing 36 órás üzemidőt ígér, ami természetesen a fülhallgatókhoz járó töltőtok igénybevételével értetendő.

A Nothing Ear (2) március 28-tól lesz megvásárolható a Nothing Europe hivatalos weboldalán keresztül 63 990 forintos ajánlott fogyasztói áron.

(Borítókép: Átlátszó megjelenésével szinte azonnal felhívja magára a figyelmet a Nothing Ear (2). Fotó: Nothing)