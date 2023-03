Heteken belül új AirPods-ot mutathat be az Apple

Két új, AirPodsokra utaló modellszám is feltűnt az iOS 16.4 legutóbbi fejlesztői bétaváltozatában, minek köszönhetően azonnal beindultak a spekulációk, az egyik legmegbízhatóbb Apple-szivárogtató, Ming Chi-Kuo szerint például egy USB-C-csatlakozóval szerelt AirPods Prót rejthet a titokzatos modellszám.

Március 21-én az Apple hivatalosan is kiadta az iOS 16.4 utolsó, már megjelenésre szánt bétaverzióit, mely új funkciókat ugyan már nem tartalmazott, azért a fanatikusok mégis találtak pár szaftos újdonságot a kódsorok között, melyek mint kiderült, két új vezeték nélküli fülhallgatóról is említést tesznek.

Ezek közül az egyik szinte biztosan az Apple-tulajdonában lévő Beats Studio+ nevezetű fülhallgató lesz, míg a második egy USB-C-s töltőtokkal ellátott 2. generációs AirPods Pro lehet. Mindezt az egyik legmegbízhatóbb Apple-szivárogtató Ming Chi-Kuo is megerősítette, hozzátéve, hogy a kiszállítások a második vagy harmadik negyedévben kezdődhetnek meg, írja a 9to5Mac.

Az iOS 16.4-ben hivatkozott AirPods az A3048-as modellszámot és az A2968-as tokmodellszámot használja. Kuo tweetjére reagálva néhányan megkérdőjelezik, hogy miért kaptak új modellszámot maguk az AirPodsok is, hiszen elméletben csak a tok frissül, az új számozás azonban akár arra is utalhat, hogy az Apple magukon a fülhallgatókon is eszközöl valamiféle változtatás – erről azonban még kifejezetten keveset tudni.

Ahogy arról korábban már az Index is több ízben beszámolt, az Apple idén ősszel tervezi a MacBookok és iPadek után az iPhone-okat is átállítani Lightning helyett USB-C-csatlakozóra, köszönhetően az Európai Unió nemrégiben elfogadott szabályozásának. Ennek tudatában egyáltalán nem meglepő, hogy az almás cég szeretné, ha kiegészítői is egységes portokkal lennének felszerelve, Kuo szerint azonban az AirPods Maxhez, valamint a 2. és 3. generációs AirPodsokhoz nem nyúl az Apple.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images)