Újabb nagy bejelentést tett a Disney a Star Warsról

A kék bőrű, vörös szemű humanoid, Thrawn főadmirális karakterét az a Timothy Zahn alkotta meg, aki a '90-es évek óta számos könyvvel bővítette a Star Wars univerzumot. A Zahn által írt Thrawn-trilógia az egyik legsikeresebb könyv volt azok közül, amelyek a hatodik rész A Jedi visszatér utáni eseményekről szóltak.

Amikor a Disney felvásárolta a LucasArtsot, és átírta mindazt, amit a hatodik rész után történik, akkor azzal egy ideig Thrawn is parkolópályára került. A karakter népszerűsége miatt azonban végül a Disney is úgy döntött, hogy (kisebb változtatások mellett) az átírt Star Wars-univerzumban is adaptálják őt.

Zahn azóta több, az új univerzumhoz igazított könyvet is írt, amelyekben ismét feltűnt Thrawn. Ezen kívül egy animációs sorozatban, a 2014-es Star Wars: Lázadókban (angolul: Star Wars Rebels) is szerepelt, amelynek végén a története egy meglepő fordulatot is vett. Ennek a fordulatnak köszönhetően térhet vissza majd Thrawn egy élőszereplős sorozatban, az Ahsokában, amely idén ősszel érkezhet meg a rajongók nagy örömére.

A Variety szerint a Disney szombaton jelentette be hivatalosan, hogy

Lars Mikkelsen dán színész fogja alakítani a Thrawn főadmirálist a sorozatban.

A feketeöves rajongók számára Mikkelsen – aki egyebek mellett a Kártyavár és a Vaják című sorozatokban is szerepelt – neve már ismerős lehet, ugyanis az animációs sorozatban is ő adta a hangját Thrawn karakterének megformáláshoz.

A Disney egyébként egy előzetes is közzétett már az Ahsokáról, amelynek az egyik képvigásán az is látszik, hogy miként fog kinézni Mikkelsen Thrawn szerepében.