Szemkápráztató újdonságok érkeznek a Google Mapsbe

Magyarországi idő szerint szerda este megtartotta idei első nagyszabású előadását a Google, amelynek keretein belül számos hardveres és szoftveres újdonságot is bemutattak. Leleplezték például az első hajlítható telefonjukat, a Pixel Foldot, de az iPhone SE is kapott egy remek kihívót a Pixel 7a személyében.

Ezeken felül mindenki számára hozzáférhetővé tették a mesterséges intelligencián alapuló nyelvi modelljüket, a Google Bardot, illetve az MI-t a világ legnépszerűbb keresőjébe, a Google Searchbe is implementálták. Ez azonban még nem minden.

Az amerikai cég ugyanis teljesen újragondolta, hogyan kellene egy térkép alkalmazásnak kinéznie 2023-ban, így teljesen új funkciókkal ruházták fel a Google Mapset. Ezek közül a legérdekesebb egyértelműen a Immersive View for Routes nevezetű funkció, amelynek köszönhetően sokkal könnyebbé válik a tájékozódás.

Többmilliárdnyi Street View- és légi felvételt elemeztek

Az Immersive View for Routes a mesterséges intelligenciának és a gépi tanulásnak köszönhetően jöhetett létre; a Google elmondása szerint többmilliárdnyi Street View- és légi felvételt elemeztek annak érdekében, hogy létrehozhassák a szolgáltatást. De mi is pontosan az Immersive View for Routes? – merülhet fel a kérdés.

A Google új szolgáltatása lényegében egy digitális modell a világ legnépszerűbb városairól, aminek köszönhetően a korábbiakkal ellentétben már többdimenziós útbaigazítást kaphatunk. A jövőben amikor útvonalat tervez, nem egyszerűen a térképet fogja látni, hanem a város háromdimenziós mását, így sokkal egyszerűbben igazodhat el.

A vállalat emellett arról is mesélt, hogy egy új időcsúszka integrálásával azt is megnézheti majd, hogy egy adott napszakban általánosságban milyen szokott lenni a forgalom azon az útvonalon, amelyet épp készül megtenni – de emellett akár időjárási viszontagságokat is képes szimulálni az új funkció.

Az Immersive View-t az elkövetkező hónapokban Amszterdam, Berlin, Dublin, Firenze, Las Vegas, London, Los Angeles, New York, Miami, Párizs, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokió és Velence városában fogja bevezetni a keresőóriás.